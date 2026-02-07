一克1元！三鳳中街秤重糖2包2500元 民眾驚呆
高雄三鳳中街年貨大街，有民眾買糖果，兩大袋結帳2500元，好傻眼，一看才發現價格是1公克1塊，軟糖類比較重，一顆就要20幾元，4顆就超過百元，老闆強調都有標示，顧客應該是買了超過2500元，她還只算整數，還有民眾不滿到三鳳中街同一攤買糖果，一月買的價格跟過前年買的價格價差一倍，店家說沒漲價，應該是品項不同或重量不同，才會覺得同樣分量怎麼不同價。
一大把一大把糖果放進袋子裡，一大包裝滿再拿一個袋子，兩包拿給老闆秤。三鳳中街糖果攤老闆：「這邊超過2500。」
有民眾到高雄三鳳中街年貨大街買兩袋糖果，結帳發現要2500元，很傻眼，糖果怎麼這麼貴，再看看店家的標示，才發現100克100元，就是1克一元，不便宜。
三鳳中街糖果攤老闆：「他應該是超過2500塊，我已經忘記了，因為滿久了，其實我的客人很多都買兩千、三千、四千。」
糖果1克一元，一斤600元，買的人不一定有概念，直接拿來秤，一顆小小的黃金糖4.9克，就是5塊錢，造型橘子軟糖24克多，等於一顆就要25元，軟糖類選幾顆就會破百元，買糖果好幾千，民眾不能接受。
還有人來到三鳳中街，質疑糖果攤坐地起價，說同一家一月初買一包三百多，現在買一樣的量快六百，問是不是過年漲價，而且漲幅快一倍，遭質疑店家一看民眾買的份量上稍有不同，而且糖果種類也不一樣。
三鳳中街糖果攤老闆：「明明標價很清楚，我們也沒漲過價，買的那些品項，有的東西是很重，有的東西是較輕的，所以輕的東西裝起來，量當然會看起來多，重的當然本來，像這種東西本來就稍微重一點。」
店家說，如果顧客當下反應，會馬上釐清，如果覺得重量有問題，三鳳中街也有公秤可以秤，三鳳中街糖果攤，每攤的標示都不同，有的用公克，有的用公斤，如果一年只買一次，確實沒什麼概念，店家建議喜歡的糖果可以讓老闆先秤秤看，有預算的人，大概比較知道拿多少的量比較剛好。
