兌現承諾！北一女校長考學測自然寫不完 坦言「數A會的不多」

北一女校長陳智源參加學測，坦言數A會的不多。資料照，李政龍攝



北一女校長陳智源去年9月寄給學生的開學信中宣布，決定跟學生並肩作戰參加大學學測考試，學測前天（1/19）落幕，陳分享作答狀況，數A會寫的都對，但會的不多；自然科題目很多寫不完，但正確率很高；社會科則寫得很順。

陳智源去年9月1日開學當天寫了一封信給全校學生，宣布將參加115年大學學測考試，向學生喊話不要因為性別而自我設限，不要因為年齡而自我設限，也不要因為身分而自我設限。

昨天是北一女休業式，有學生在Threads上分享，陳智源說數學A會的都有寫，不會的都沒寫，但會的不多；至於自然科，他覺得題目很多，根本寫不完；第三天考了社會科，「寫得非常順，畢竟我也是社會人士」。

陳智源的應考也引發網友關注，留言大讚校長說到做到，也有人希望校長銳評五科。

北一女校長陳智源。台北市教育局提供

