兌現承諾！北一女校長「親考學測心聲」曝：數A會的不多、自然寫不完

記者柯美儀／台北報導

115學年度學測19日結束，北一女校長陳智源去年9月曾在開學日曾寄信給學生，表示將參加115年大學學測，和考生一起努力。前天學測落幕後，不少人關心陳校長的表現，校長昨（20）日在結業式上分享應試心得，透露數A會的不多、自然寫不完，社會科則順利完成。

北一女校長陳智源去年9月在國高中小開學日曾寄信給學生，表示要參戰115年大學學測考試，與同學一起並肩作戰，希望藉此告訴大家，不要因為性别而自我設限、不要因為年齡而自我設限、也不要因為身分而自我設限。

而前天學測落幕，不少人好奇北一女校長的學測表現，記者也致電陳校長本人，但未獲回應。據悉，北一女昨日休業式上，校長已在台上分享自己的考試心得。

一名北一女學生在Threads分享影片，透露陳校長表示，第一天數A「會的都有寫，不會的都沒寫，但會的不多」，自然科題目多、寫不完，但對完答案正確率很高，畢竟校長也是物理老師；第三天的社會科則寫得很順，校長幽默自嘲「畢竟我也是社會人士」。

相關話題在社群引發討論，不少人紛紛表示「說到做到給個讚」、「不知道智源校長要不要拚分科」、「北一女校長有醫學系嗎？會不會明年在台大醫看到他」、「我比較想看他的學習歷程檔」。

