兌現承諾！吊車大王又急衝花蓮…捐光復警「百萬四驅巡邏車」：義無反顧

記者羅欣怡／新竹報導

吊車大王胡漢龑今（29日）又前往花蓮。（圖／胡漢龑提供）

馬太鞍堰塞湖溢流重創花蓮縣光復鄉，當時各路「超人」湧入救災，一向力挺公益的「竹北吊車大王」胡漢龑出錢又出力，還親自送物資和救難金到災區。今（29日）一大早他又再次前往光復鄉，這次捐贈一台百萬四輪傳動的警用車，讓警方在山區暢行無阻。

吊車大王胡漢龑到花蓮先享用在地網紅美食。（圖／胡漢龑提供）

「吊車大王」在光復鄉勘災時，看見警方的巡邏車被沖走，於是允諾會協助捐贈警備車，事後他也與花蓮縣警察局後勤科聯絡，討論後，以有四輪傳動功能的休旅車較為恰當，讓光復分駐所使用，服務更多的鄉民。

吊車大王胡漢龑捐贈鳳林分局光復分駐所一台四輪傳動車。（圖／胡漢龑提供）

事隔3個月，「吊車大王」兌現承諾，今日上午7點帶著家人前往花蓮，先享用當地網紅美食小卷米粉後， 直接參加下午的捐贈儀式，正式交付使用，補足基層警政與防災需求。

胡漢龑表示，很高興有機會有這「小小的」貢獻，未來花蓮縣有需要的地方，自己一定是義無反顧，這次捐贈適合山區巡邏的四輪傳動休旅車，希望能在光復鄉盡一份力。

花蓮縣警察局長陳百祿與胡漢龑合影。（圖／花蓮縣警察局提供）

花蓮縣警察局長陳百祿表示，這不僅是一輛巡邏車的到位，更是社會力量與警政合作的展現；也強調，警政工作除了依靠員警的專業與付出，更需要社會各界的理解與支持。「吊車大王」胡漢龑的捐贈行動，成為公私協力守護地方安全的典範，對員警士氣亦有正面助益。

