兌現承諾 提升救護量能 豪祐科技再捐竹縣救護車

豪祐科技股份有限公司秉持回饋社會、關懷公共安全精神，捐贈新竹縣政府消防局芎林分隊1輛總價值新臺幣三百一十八萬元的救護車。捐贈典禮二十六日在新竹縣政府一樓大廳舉行，由新竹縣副縣長陳見賢代表受贈，並對豪祐科技公司董事長林家玄及父親林瑞生的無私善舉致上最誠摯的謝意，場面溫馨隆重。

新竹副縣長陳見賢二十六日說，感謝豪祐科技林董事長及林爸爸揮灑愛心，第三次捐贈新竹縣值勤車輛。意外發生最重要就是要與時間賽跑，相信擁有這輛設備精良的救護車，可以拯救更多無數縣民的生命。林董事長愛心施受所有縣民，他代表縣民及縣府向他們致意，也祝福他們廠務興隆，希望拋磚引玉，企業能捐贈更多救護車，提升救護量能，也讓社會多一點正能量。

豪祐科技股份有限公司董事長林家玄，二十多年前自臺北南下新竹白手起家創業，事業有成之餘，長期關懷社會、低調行善，持續捐助公部門與社福團體，實踐企業回饋社會的責任。

林家玄表示，自己始終抱持「把錢用在真正有需要的地方最重要」的信念，能在能力所及之處回饋社會，是一件值得感恩的事。他在前年曾以父母之名捐贈救護車予新埔分隊，表達對雙親養育之恩的感念，並於當時深刻體會救護車在第一線救援中的重要性，當場承諾再捐一輛救護車。這次則以豪祐科技股份有限公司名義捐贈，配置於芎林分隊，期盼以企業力量持續支持地方緊急醫療救護工作。

林家玄提到，感謝貴人前竹北市長何淦銘，也與陳副縣長見過幾次面，希望呼籲所有企業們拋磚引玉造福老百姓，讓值勤同仁擁有更多籌碼執行各項任務，也請謹記安全為第一，保護自己才能保護家人，祝福所有長官、議會同仁馬上成功、心想事成。

芎林分隊轄區位於竹北市、新埔鎮與橫山鄉交界，鄰近快速道路，交通事故頻繁，且近年人口成長迅速，救護案件量逐年攀升，對救護車需求相當迫切，此次新車進駐，將有效提升該地區緊急醫療救護量能。

縣府消防局長陳中振說，這次所捐贈的救護車配備有自動體外心臟電擊器（AED）、小兒擔架固定裝置、骨盆固定器及止血帶等多項關鍵救護裝備，可有效提升到院前緊急醫療救護品質，爭取寶貴的黃金救援時間。將妥善運用這份珍貴資源，持續精進救護專業與服務品質，不負捐贈者的善心與縣民期待。