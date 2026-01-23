兌現承諾「王妃」再合體 火紅這幅春聯1／31台南發送

「王妃」再合體 火紅這幅春聯1／31台南發送。（陳亭妃辦公室提供）

日前民進黨台南市長初選，最後由陳亭妃勝出，同黨立委王世堅最後加持被認為功不可沒；「王妃」二人今預告，1月31日下午2時40分於台南永康「府城滿福」舉辦王世堅合體陳亭妃 「一馬當堅」對上「一馬當先」春聯合體，兌現初選期間對台南支持者的承諾。

陳亭妃與王世堅今召開「扶龍王信守承諾」、「一馬當堅」王世堅vs「一馬當先」記者會；陳亭妃指出，「扶龍王」王世堅1月11日到台南的時候，大家紛紛詢問「一馬當堅」的春聯，王世堅委就直接表示，只要陳亭妃順利通過初選，就一定會再回到台南，如今說到做到，也讓許多支持者相當感動。

她表示，在政治上，承諾是否兌現，人民都看在眼裡，這就是「扶龍王」王世堅。

陳亭妃說，近期她公布象徵行動力與堅定向前的「一馬當先」春聯，剛好和王世堅的「一馬當堅」有同樣的意含，不論「當先」或「當堅」，都只有一個重點，就是要永遠站在人民的最前面，讓人民無後顧之憂。

她表示，也因為這次合體見面會，讓「一馬當堅」與「一馬當先」同場亮相，也象徵彼此的情誼與政治承諾。

陳亭妃特別感謝王世堅在農曆年前行程滿檔之際，仍願意撥空南下，即便只能停留一個小時，卻是滿滿的誠意與溫暖。陳亭妃強調，這不只是一場活動，而是一個「信守承諾」的具體展現。

