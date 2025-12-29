兌現！輝達已拿50億美金 大買英特爾逾2.14億股

即時中心／林耿郁報導

晶片霸主輝達（Nvidia）正式完成對英特爾（intel）的策略性投資；英特爾於29日提交的監管文件指出，輝達已依今（2025）年9月公布的協議，買進價值50億美元的英特爾普通股票，象徵雙方合作正式生效。

強強聯手？路透社報導，輝達已用每股23.28美元（約729.3元新台幣）的價格，透過私募方式，買進約2億1,470萬股英特爾股票，總投資金額約50億美元（約1,566億新台幣）。

此舉被市場視為近年財務承壓的英特爾，獲得一筆關鍵續命資金。

監管方面，反壟斷機構已為此案大開綠燈；美國聯邦貿易委員會（FTC）本（12）月稍早發布公告，稱輝達入股英特爾案已通過相關審查，並無壟斷、損害競爭的疑慮。

對此市場反應相對平靜。29日輝達股價小跌約1.2%，英特爾股價則漲約1.3%。

分析人士指出，投資人仍在觀察，這筆策略性入股是否將進一步演變為技術合作、產線分工，或僅止於「財務層面」的結盟。

