免下廚！遇年薪230萬黃金單身漢 她暈船想嫁 網看婚後條件驚：快醒醒

原PO認識一名年薪230萬的「黃金單身漢」心動，但網友們看到婚後條件驚呼千萬不要嫁。（示意圖：shutterstock／達志）

現代觀念的改變，讓許多人年過30依然單身，直到40歲才開始靠相親找另一半。日前就有一名女網友表示，認識了一名年薪230萬的黃金單身漢，而且對方還說婚後不用下廚，讓她忍不住心動想嫁，但網友仔細一看後紛紛勸阻，喊話快醒醒。

女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，最近認識了一位「黃金單身漢」，對方的條件如下，年齡45歲，身高183公分、體重83公斤，年薪有230萬元。

不過男方也開出6個婚後條件，包括「婚後希望生小孩」、「婚後要和公婆同住，家中還有一位已婚的大姑」、「因為是獨子，所以不會考慮搬出去住」、「女生需要有自己的工作」、「婚後雙方薪水各自管理，不會提供零用錢」、「婆婆會煮飯，女生不一定需要下廚」，讓她相當心動想婚，但也有所猶豫，因此發文詢問「各位女孩們，這樣的條件你們會考慮跟對方交往嗎？」

廣告 廣告

文章引起熱烈討論，超過千人留言，但幾乎一面倒不看好，急忙勸阻：「這哪叫黃金單身漢，這叫剩男」、「不會給零用錢，那對方薪水就算千萬妳也吃不到啊」、「他只是把你當傳宗接代的工具而已」、「男生擺明完全不想負擔生活費，快醒醒啊」、「你沒有想過為什麼他45還單身嗎」、「連生產費用都不負責，你還在期待什麼」、「家裡有婆婆還有已婚大姑，想想就毛骨悚然」、「這條件很不好，45歲才想生小孩，不提供零用錢，各自工作，還要和公婆同住，那還結個屁婚，不如自己生活比較好」、「他憑實力單身，妳去攪和什麼？還不快跑」、「這不就擺明是個媽寶嗎...」、「他賺錢又不會分你，嫁進去負責生小孩的」。

更多中時新聞網報導

美伊緊張汽油漲 95下周衝29元

政大校友捐10億 助建學生宿舍

司徒建銘愛看墓 嘆常見不孝子孫