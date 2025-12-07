免人擠人！ 飯店跨年101煙火房夯 民眾：搶不到

年底即將迎接跨年夜，如果想入手台北跨年搖滾區入場證，又不想漏夜排隊，如今有3招，包括住飯店、參加遊程或抽獎。另外跨年國旅看漲，但想搶煙火房不容易，有地理位置優勢和絕佳視野的飯店更是熱門。

跨年國旅看漲，想搶煙火房不容易。（圖／TVBS）

在台北101煙火綻放時，透過飯店窗戶就能將美景盡收眼底，又不用人擠人，但想搶跨年煙火房不容易。民眾：「又清楚又近，都訂不到，很難訂。」而隨著蔡依林在台北大巨蛋開跨年演唱會，對面的國聯大飯店因為有地理位置優勢，成為搶手住宿選擇，散場後還能欣賞台北101煙火，目前3天2夜面101煙火房價格2萬3千元起；另一頭擁有絕佳視野的台北艾麗希爾頓格芮精選酒店，也祭出煙火景觀房，3天2夜47000元＋15.5%起；而台北遠東香格里拉101景觀房雙人住宿，加早餐和迎賓禮，平均每晚22330元＋15.5%起；另外入住台北萬豪酒店天際景觀客房，含跨年夜連住2晚，每房33000元＋15.5%起。台北萬豪酒店飯店公關經理孫儀恬：「跨年煙火房在今年的10月初就已經全數客滿了，在其他房型我們也特別加碼，贈送了位於36樓的一個高空跨年領域，那可以到我們36樓的高空欣賞整個台北天際線，還有101的煙火景緻。」

想入手台北跨年搖滾區入場證，又不想漏夜排隊，如今有3招。（圖／TVBS）

如果荷包夠厚，又想衝台北跨年搖滾區，如今入場證有3大管道能入手。首先在600家旅館飯店連住2晚，上傳發票明細就能獲得，其中合作業者包括寒舍艾美、美福等；第2種方式則是參加跨年專屬限量遊程，旅客晚上就能搭專車直達主舞台搖滾區，一站式體驗；另外也能選擇碰運氣參加社群互動抽獎。民眾：「不用去排的話就還不錯，如果我年輕的話。」民眾：「錢比較多比較占好的位置，還是對公平性是比較有爭議的。」即將迎接新的一年，業者也跟上熱潮，大搶跨年商機。

