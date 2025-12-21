免付年費也可買到Costco商品…超市「代購Costco商品」加價20%仍被搶光

國際中心／綜合報導

美式連鎖賣場Costco（好市多）以大包裝與會員制著稱，日本零售商近期看準「免年費、小包裝」需求，掀起轉售熱潮。日本日本中國地方（指位於日本本州島西部的區域，包含鳥取、島根、岡山、廣島、山口5個縣）的超市透過加價轉售Costco商品，成功吸引無車族、獨居者及不想繳納年費的顧客。

根據綜合日媒報導，日本中國地區因僅有一家位於廣島市的Costco門市，當地零售商積極從該賣場採購商品轉售；即便轉售價格較原價高出約20%，但憑藉「免付年費」與「高便利性」兩大核心優勢，仍深獲當地消費者青睞。

新型態門市如去年開設的「Chokotto Store」，即專門拆解Costco的大包裝商品，改以小份量（如12捲裝廚房紙巾或分裝麵包）出售。其社長吉岡紀之分析，傳統Costco 商品體積龐大，對於沒有開車或單身人士而言門檻較高，小包裝化後讓採買變得更輕鬆。此外，乳製品零售商「廣島明治」也將其主業與轉售業務結合，提供Costco商品宅配到府服務，以此拓展現有業務廣度。

約在5年前，日本超市「Fresta」亦在線上平台導入Costco商品，反應熱烈，而這種「免年費就能買到Costco貨品」的模式，不僅解決了地理距離的限制，也成功補足了大型量販店在微型市場的不足。值得一提的是，這類異業結盟模式在台灣也有先例，如全家便利商店便設有部分好市多商品專區。

