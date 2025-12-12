免住院免塞鼻棉！創新「RPN3 無線射頻後鼻神經手術」 嚴重鼻過敏者福音

【記者 劉芳妃／嘉義市 報導】飽受鼻過敏折磨的黃小姐，不僅睡眠受到干擾，每天口乾、疲倦嚴重影響日常專注力與運動表現。對於長期使用藥物仍無法改善的頑固型鼻炎患者，衛生福利部嘉義醫院耳鼻喉科黃健祐主任提出的「RPN3 無線射頻後鼻神經燒灼術」，以微創方式從源頭改善鼻腔過度反應，臨床結果顯示能大幅降低鼻過敏症狀，且免住院、免塞鼻棉，大幅減少患者的不適。黃小姐接受 RPN3 手術後，已能吸足飽飽的空氣，生活品質也大大提升了。

黃健祐主任指出，造成鼻塞的主要結構是下鼻甲。下鼻甲具有豐富血管與神經，遇到外在刺激時容易充血腫脹。在正常情況下，鼻甲會規律地收縮與膨脹，但對過敏性鼻炎或血管運動性鼻炎患者來說，副交感神經活動過強，使鼻甲血管長期處於擴張狀態，鼻腔因此反覆堵塞，並伴隨鼻水多、搔癢與打噴嚏等症狀。一般藥物雖能減緩不適，但停藥後常復發，讓許多患者困擾不已。

為提供患者更多治療的選擇，黃主任在 2023 年發表 RPN3 手術。此術式結合下鼻甲射頻消融與後鼻神經燒灼，可同時縮小肥厚的鼻肉並降低神經敏感，讓鼻腔不再因輕微刺激就腫脹堵塞。臨床研究顯示，患者的鼻過敏症狀可減輕近八至九成，而鼻塞相關的生活品質也顯著提升。整個手術於局部麻醉下即可完成，大約需時20至30分鐘，術後不必住院，也無需填塞止血棉，恢復舒適度遠勝於傳統手術。

曾飽受鼻過敏折磨的黃小姐是一個典型案例。她從小飽受鼻過敏困擾，夜間只能張口呼吸，白天經常精神不濟，甚至在吃東西時因鼻塞而感到窒息。大學期間她曾接受傳統鼻中隔與下鼻甲手術，不僅需住院且術後塞鼻棉的痛苦令她記憶猶新，遺憾的是半年後症狀再度復發。生下三個孩子後，症狀愈加嚴重。經評估後，黃主任發現她的鼻炎並非單純結構問題，還合併神經敏感，因此建議接受 RPN3 手術。手術後約三十分鐘，她便感受到鼻腔久違的清爽通氣。她表示，最明顯的改變是睡覺時不再張口呼吸，白天精神大幅改善，也完全不再有傳統手術的疼痛與恐懼。她認為 RPN3 手術讓她重新找回正常呼吸的感覺。

黃主任提醒，雖然 RPN3 屬於微創手術，但仍有一定風險。術後一兩週內都可能有含血絲的分泌物，約2%患者會在術後三到四週下鼻甲結痂脫落時出現鼻出血 尤其是體重較重、高血壓或合併睡眠呼吸中止症者機率較高。因此術後仍需遵照醫囑，做好照護與追蹤，以確保效果穩定並順利恢復。若長期受鼻塞或過敏困擾，建議可至醫院耳鼻喉科就診，由醫師評估最適合的治療方式，及早找回順暢呼吸與良好生活品質。

圖說：衛生福利部嘉義醫院耳鼻喉科黃健祐主任提出的「RPN3 無線射頻後鼻神經燒灼術」，以微創方式從源頭改善鼻腔過度反應，免住院、免塞鼻棉嚴重鼻過敏者福音。（照片：記者劉芳妃翻攝）