免出國! 大湖種出日本雪兔白草莓一顆120元~150元

中部中心／邱俊超 苗栗報導

想吃數量稀有的白草莓，不用飛到日本，苗栗大湖鄉，有草莓農種出又大又甜的白草莓，選的品種是日本雪兔，因為栽植不易、數量稀少，是論顆賣，一顆價格約在120元到150元。是一般紅草莓價格的5倍。

冷颼颼的天氣，正是出遊採草莓時候！但是走進草莓園，說好的草莓呢？怎麼都是白色的，還沒成熟吧，怎麼採？記者vs.草莓園主：「我還以為這個還沒有熟，這個就是日本雪兔白草莓，喔這顆這樣就是熟了喔，對對對。」

園主指點迷津，這是可是數量稀少的白草莓，栽種不易，採摘時可要謹慎選果。剪下去，一顆要價上百元遊客：「YA！，哈哈真的很甜，真的超甜，真的很甜真的很甜，我沒有很假喔。」





苗栗大湖鄉草莓農種出又大又甜的白草莓 品種是日本雪兔（圖／民視新聞）









甜滋滋！跟你一像甜！苗栗大湖種植白草莓的面積不到百分之五，是日本品種雪兔，果肉綿密、香甜多汁，物以稀為貴，人家紅草莓是論斤賣，白草莓是直接論"顆"賣，今年長得好，一顆大約1兩重，要價120至150元。品嘗時，一口一口細細品味。

遊客：「入口即化超好吃的啦，超香是水蜜桃的味道。」記者vs.遊客：「（味道像什麼）水梨，（水梨喔）也像水蜜桃。」





成熟的白草莓（右）表皮白裡透粉 表皮小顆粒呈紅色（圖／民視新聞）









數量少，口味獨特，市場上受歡迎，想要現場現採一定要慎選，草莓園主：「小時候原本是跟紅色草莓一樣，當它要成熟的時候，它的表皮會呈現比較偏白，然後裡面它小小的籽，逐漸轉成紅色，這個就是成熟的白草莓。」看好白草莓成熟時，果皮白裡透粉、表皮上的小顆粒反倒呈現鮮紅點點。莓農指出，第一期草莓因為延後種植躲過炎熱的氣候，元旦過後天氣偏冷，草莓品質更好，部分草莓園也打造友善寵物空間，全家大小連毛小孩都能帶上，採草莓囉！





像妳一樣甜 大湖種出日本「白」草莓一顆120元~150元（圖／民視新聞）









