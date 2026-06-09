免唸書「保證」通過日檢！作弊集團現蹤小紅書，「高科技耳機」喊價60萬日圓
日本語能力試驗（JLPT）是全球認可度最高的日語檢定考試，台灣每年都有數萬人報考。不過日本《產經新聞》9日揭露了小紅書上的作弊集團，竟開價數十萬日圓「保證通過考試」，宣稱利用間諜級的通訊設備，在考試開始後十五分鐘內傳送「標準答案」給考場裡的考生。
日本語能力試驗去年共有190萬人報考，創下歷史最高人數紀錄。由於這項考試沒有設立年齡限制，因此從小學生到社會人士都能報名，根據官網說明，考生參加檢定的原因十分多元，除了升學、就業之外，也有不少人單純為了測試自己的日語實力。但是《產經新聞》報導，一位化名「薇薇」（Vivi）的中國籍女性在幫親人搜尋備考資料時，意外發現了小紅書上的「保證通過檢定」廣告。
「保證考過」、「保證考上」其實是補習班常見的廣告詞，然而這些廣告強調的卻是「專業管道、免讀書直接拿證」，這讓薇薇主動聯繫其中一家業者，想一探究竟。薇薇透露，對方的警覺性極高，堅拒任何線下見面或電話溝通，只願意在通訊軟體「微信」（WeChat）進行加密對話。在微信的私密聊天室中，業者拿出來的竟是「高科技作弊套餐」。
當薇薇詢問「你們要如何保證合格？」時，業者直截了當地回答「我們會使用設備」。根據《產經新聞》取得的對話紀錄，業者提供了兩種「保過方案」：
第一種是「智慧手錶方案」：考生配戴具備特殊接收功能的通訊手錶進入考場，業者開價40萬日圓（約合新台幣8.2萬元）。
第二種是「微型耳機方案」：考生在耳道深處置入微型無線耳機，由於隱蔽性更高、查緝難度更大，業者開價60萬日圓（約合新台幣12.3萬元）。
為了規避日本警方的追查，這群作弊集團甚至向薇薇說明，達成交易後，雙方不會碰面，作弊設備將會被放在東京等主要車站的投幣式置物櫃，考生只需憑密碼取貨。業者還向薇薇吹噓，他們的答案來源絕對可靠，因為「有國立大學教授團隊在考前就拿到試題，考試開始後約15分鐘，我們就會把正確答案透過手錶或耳機傳送給大家。」
利用時差取得考題
這種「國立大學教授洩題」的說法，在日本學術界與考試主辦單位看來，無疑是無稽之談。作弊集團之所以能保證「考後15分鐘送達答案」，可能是利用全球考場的時差。在2024年12月舉行的日本語能力試驗中，就曾爆發過大規模集體舞弊疑雲，當時有大量考生的成績被判定為「無效」。負責在海外主辦考試的「國際交流基金」向《產經新聞》解釋，他們在事後閱卷時發現，「在統計學上，出現了極其不自然、高度集中的相同錯誤答案」。
《產經新聞》指出，日本語能力試驗是在全球約80個國家、250個城市同步或依當地時間舉行。由於亞洲各國與歐洲、中東存在數小時的時差，當東亞（如中國、日本、台灣）的考生已經考完時，西方國家的考場甚至還沒開門。2024年底的作弊事件，可能是中國等較早進行考試的地區，有考生或不法集團利用微型相機或記憶力將試題帶出考場，並在極短時間內將解答上傳至社群網路，再讓較晚時區（如歐洲、西亞）的考生，透過通訊設備接收答案。
日檢證書的剛需
為什麼一個語言檢定考試，會催生出如此高價、精密的犯罪產業鏈？
答案在於這張證書背後所捆綁的巨大經濟利益。
日本面臨嚴重的少子化與高齡化，勞動力缺口日益擴大。外籍人士若想在日本進入好大學、從事穩定的白領工作，或是想透過「高度人才」積分制度快速取得日本永住權，日本語能力試驗（特別是N2與N1級別）的證書，是不可或缺的加分項目與敲門磚。對於許多渴望翻轉命運、跨越階級的外籍求職者與留學生而言，拿到N2或N1證書，就等於離日本夢更近一步。
在龐大的需求下，也催生了畸形的供給。對於那些語言能力不足、卻又急需證書留日的特定群體來說，花費40萬到60萬日圓「買一個未來」，似乎成了一筆值得試試的交易。
這也解釋了為什麼外務省官員透露，他們在中國的社群平台上，確實頻繁監控到多起疑似提供「日檢作弊仲介」的貼文。不過國際交流基金強調，他們目前「嚴格執行從考試開始到結束，全面禁止使用手機等電子設備的規定」，並針對利用時差進行作弊的漏洞，調整了考題發送與監考的流程，試圖從源頭上切斷「時差作弊」的可能性。
更多風傳媒報導
其他人也在看
台股一天就回血！專家曝「神秘力量」開外掛 這群人是功臣
台股8日終場加權指數大跌1568點，跌幅高達3.48%，創下史上第3大跌點。但今（9）日台股受美股反彈帶動強勢反攻，終場加權指數大漲超過1200點，幾乎收復前一天跌幅。對此，財經作家狄驤表示，台股之所以能快速反彈，關鍵在於槓桿資金的雙面效應。
與傅子純「情同母子」！資深女星悲慟憶暖舉：真正兒女都未必做到
台灣戲劇八點檔男星傅子純，於（7日）因突發性血癌送醫搶救不治，享年46歲，突如其來的噩耗，令演藝圈人士悲慟萬分，至今仍無法接受，紛紛緬懷他生前的溫暖善舉。對此，曾和傅子純飾演母子的資深女星鍾佳蓁則是心痛到無法呼吸，直呼：「不是現在啊！兒子！」
200萬國人注意！他「1水果」當點心 突然心臟亂跳險喪命
台灣約有200萬人有慢性腎病，飲食需特別小心。醫師洪永祥表示，一名70歲男子患有慢性腎病第三期，血壓控制得宜，但狂吃釋迦後第四天，他突然全身無力、胸悶、心跳極不規律，檢查才發現，因大啖釋迦導致高血鉀。臨床上，高血鉀可能導致心律不整、心臟驟停，相當致命。他感嘆，水果是健康食物，但此為臨床最常見的腎友水果悲劇。
小五女童留紙條「離家出走」定位在中部！媽心碎發文：快回家
高雄市仁武區9日驚傳一起學童失蹤案件，一名就讀國小五年級的女童，清晨被父母發現留下一張寫著「離家出走」的紙條後便不知去向，校方隨後也證實女童今日並未到校上課。面對突如其來的狀況，家長心急如焚，隨即向仁武分局警方報案求助。
夏天怨念有多深？男子狂做「蚊子標本冊」 網：根本戰功簿
根據《羊城晚報》報導，該名男子因頻繁被蚊子騷擾到受不了，乾脆把每次擊落的蚊子保存下來，不但仔細排列黏貼，還像收藏昆蟲標本一樣分類整理，甚至認真標註日期，整本冊子密密麻麻全是「戰績」，畫面曝光後立刻在網路瘋傳。影片中可見，不少蚊子已被壓成薄薄一片，但男子仍...
台股暴力反彈1200點！ 網見三大法人動作驚：怎麼會這樣
台股歷經前一交易日重挫後，今（9）日在美國科技股反彈帶動下強勢回神，電子權值股領軍上攻，加權指數終場大漲1201.66點，收在44704.44點，重新站回4萬4千點大關，漲幅2.76%，成交值達1兆1519億元。
澎湖自助餐驚見鯖魚「活蛆狂蠕動」！衛生局急稽查揪缺失
澎湖馬公市一家自助餐店驚傳食品衛生事件。有民眾昨（8）日中午前往中華路某自助餐購買午餐，返家打開餐盒準備用餐時，赫然發現其中一道醃漬鯖魚上有白色蟲體不斷蠕動，仔細查看竟是活蛆，當場食慾全失，隨即以手機錄影存證，並向店家及澎湖縣政府衛生局反映。
台大期末考周突發停電學生摸黑考試 校方：高壓設備故障、已搶修
台灣大學本周為期末考周，但今天（9日）上午傳出台大校總區停電，部分網友在社群媒體上抱怨，考到一半停電，只能摸黑考試、期末考周下大雨又停電。台大校方表示，由於高壓設備故障，造成部分區域停電，已於第一時間啟動緊急應變機制，進行設備檢查與搶修，於中午12時左右復電。
喝無糖仍變肥！研究揭「1飲品」恐傷心血管 大腦戒不掉甜
不少人為了減重，選擇喝無糖、零卡飲料，卻發現體重遲遲沒有下降。營養師錢靜蓉指出，隨著健康意識提升，市面上出現許多以代糖取代糖的飲料選擇。然而，無糖並不代表健康，過度依賴代糖飲品，可能讓大腦持續渴望甜味刺激，甚至出現吃完正餐，還想再吃甜點的情況，且長期大量攝取代糖，可能導致體重增加、心血管疾病等。
以為濕疹竟是「罕見皮膚癌」 醫示警：4症狀快就醫
「一直以為是濕疹，結果卻是癌症！」皮膚科醫師黃麗珊分享，一名婦人因會陰部反覆搔癢、紅疹且脫屑，長期誤以為是濕疹，就醫切片後才確診為罕見皮膚癌「乳房外佩吉特氏病（EMPD）」。提醒此病好發於外陰、肛門等處，初期症狀與濕疹極為相似，若私密處長期搔癢、擦藥無效或範圍擴大，應提高警覺。
新竹便當店氣爆奪2命！消防員教「抹肥皂水揪漏氣」 謹記4步自保順序
新竹市東區高翠路一間今年才剛開幕的連鎖便當店，今（9日）凌晨疑似因瓦斯外洩引發嚴重的氣爆事故。強烈震波震碎周邊店家與民宅的門窗，導致多輛停放在路旁的汽機車嚴重毀損，其中隔壁麵包店的一對夫妻因遭倒塌的牆面重壓，搶救後仍宣告不治。消防粉專「消防神主牌」也特別發文，提醒民眾可透過肥皂水檢測瓦斯是否外洩，並注意瓦斯安全。
國道飛輪奪命驚魂！脫落輪胎彈越對向車道 釀四傷一命危送ICU
根據消防單位指出，上午10時32分接獲報案，國道3號北上152公里苑裡路段有車輛遭不明物體撞擊。救援人員抵達現場後發現，一輛自小客車遭輪胎擊中，車上約50歲男性駕駛頭部受到重創，出現約15公分撕裂傷，且當場失去意識。救護人員立即進行止血及緊急處置後，火速將傷者送往苑...
當公務員20年離職！他靠1招「年領千萬股利」：從此遊山玩水
財經中心／綜合報導許多上班族每個月拿到薪水後，會拿出一筆錢「存股」，長期下來可能累積可觀的被動收入，甚至改變整體人生規劃。經常分享投資知識的知名財經作家「不敗教主」陳重銘，近日分享當年告別20年的公務員生涯，如今靠著存股年領千萬股利的秘訣，「從此開始遊山玩水，享受人生」。
不只美食！台灣「這日常」讓英國人傻眼：世界觀洗牌 眾人見1細節笑翻
台灣不僅擁有眾多美食，便利又高效率的生活環境，也讓不少外國人留下深刻印象。一名女子近日分享，來自英國的丈夫在台灣維修手機時，因店家一句充滿歉意的「可能要等一下」，意外受到巨大文化衝擊，貼文曝光後，引發網友熱議。
住26樓掀馬桶驚見「1.5公尺大蛇」！人蛇對視嚇傻 專家揭原因
綜合陸媒報導，張男表示，由於工作關係經常在外奔波，過去也曾多次遇過蛇類，甚至見過長達5公尺的大蛇，因此當下並未過度驚慌，反而對蛇出現在高樓層住宅感到相當疑惑。事件曝光後引發網友熱議，不少人最關心的是，蛇究竟如何爬上26樓高的大樓，甚至出現在馬桶裡。專家指出，...
好困擾！遊日旅客亂丟行李箱在房內 業者一招解難題
札幌市內一間飯店經理受訪時表示，飯店光短短3個月內就累積了7個被棄置的行李箱，住宿的旅客就這樣放在房內不管離開，「我們根本沒有空間保管，而且處理的費用也相當昂貴。真的希望旅客們不要把它們留下就走。」隨著外國觀光客的增加，被棄置的行李箱數量也逐漸上升，即使是...
小一兒在校掉乳牙！家長怒控老師沒顧好 揪醫問「這句」眾人全看傻
近期校園親師衝突頻傳，不少教師坦言，如今教學壓力愈來愈沉重，深怕一不小心就遇上「恐龍家長」。近日就有一名特殊教育老師分享，班上一名小一學生在校期間自然掉落乳牙，老師不僅第一時間妥善保存牙齒，還於放學時親自交還家長，沒想到卻遭家長質疑「沒有把孩子顧好」，甚至進一步詢問牙醫是否能向老師或校方求償，離譜情節曝光後，引發網友熱議。
高金素梅喊「黑夜會結束」！媒體人一句酸爆
[NOWNEWS今日新聞]無黨籍立委高金素梅自2002年進入立法院、並創下原住民立委7連霸紀錄，如今捲入人頭助理費詐領、非法輸入中國快篩及協會補助款等多起案件。台北地檢署8日偵結，依詐欺、貪污及違反醫...
咖啡廳講話「吵到讀書」！女客收紙條要求安靜 氣炸：這不是圖書館
近年「咖啡廳辦公」、「咖啡廳讀書」蔚為風潮，越來越多人會帶著筆電、課本到咖啡廳讀書或工作。但近來一名女子在路易莎內用時，卻被一旁學生嫌棄講電話太吵，還遞給她一張便條紙「要求安靜」，讓她相當不滿，當場反擊！
乳癌末期擴散大腦！前港姐睡夢中離世 2女兒悲痛道別
【緯來新聞網】51歲前港姐吳文忻（現名吳忻熹）前年乳癌復發，而且惡化至第4期，不過她一直樂觀抗癌。然