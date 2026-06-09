免唸書「保證」通過日檢！作弊集團現蹤小紅書，「高科技耳機」喊價60萬日圓

日本語能力試驗（JLPT）是全球認可度最高的日語檢定考試，台灣每年都有數萬人報考。不過日本《產經新聞》9日揭露了小紅書上的作弊集團，竟開價數十萬日圓「保證通過考試」，宣稱利用間諜級的通訊設備，在考試開始後十五分鐘內傳送「標準答案」給考場裡的考生。



日本語能力試驗去年共有190萬人報考，創下歷史最高人數紀錄。由於這項考試沒有設立年齡限制，因此從小學生到社會人士都能報名，根據官網說明，考生參加檢定的原因十分多元，除了升學、就業之外，也有不少人單純為了測試自己的日語實力。但是《產經新聞》報導，一位化名「薇薇」（Vivi）的中國籍女性在幫親人搜尋備考資料時，意外發現了小紅書上的「保證通過檢定」廣告。

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「保證考過」、「保證考上」其實是補習班常見的廣告詞，然而這些廣告強調的卻是「專業管道、免讀書直接拿證」，這讓薇薇主動聯繫其中一家業者，想一探究竟。薇薇透露，對方的警覺性極高，堅拒任何線下見面或電話溝通，只願意在通訊軟體「微信」（WeChat）進行加密對話。在微信的私密聊天室中，業者拿出來的竟是「高科技作弊套餐」。

當薇薇詢問「你們要如何保證合格？」時，業者直截了當地回答「我們會使用設備」。根據《產經新聞》取得的對話紀錄，業者提供了兩種「保過方案」：

第一種是「智慧手錶方案」：考生配戴具備特殊接收功能的通訊手錶進入考場，業者開價40萬日圓（約合新台幣8.2萬元）。

第二種是「微型耳機方案」：考生在耳道深處置入微型無線耳機，由於隱蔽性更高、查緝難度更大，業者開價60萬日圓（約合新台幣12.3萬元）。

為了規避日本警方的追查，這群作弊集團甚至向薇薇說明，達成交易後，雙方不會碰面，作弊設備將會被放在東京等主要車站的投幣式置物櫃，考生只需憑密碼取貨。業者還向薇薇吹噓，他們的答案來源絕對可靠，因為「有國立大學教授團隊在考前就拿到試題，考試開始後約15分鐘，我們就會把正確答案透過手錶或耳機傳送給大家。」

利用時差取得考題

這種「國立大學教授洩題」的說法，在日本學術界與考試主辦單位看來，無疑是無稽之談。作弊集團之所以能保證「考後15分鐘送達答案」，可能是利用全球考場的時差。在2024年12月舉行的日本語能力試驗中，就曾爆發過大規模集體舞弊疑雲，當時有大量考生的成績被判定為「無效」。負責在海外主辦考試的「國際交流基金」向《產經新聞》解釋，他們在事後閱卷時發現，「在統計學上，出現了極其不自然、高度集中的相同錯誤答案」。

《產經新聞》指出，日本語能力試驗是在全球約80個國家、250個城市同步或依當地時間舉行。由於亞洲各國與歐洲、中東存在數小時的時差，當東亞（如中國、日本、台灣）的考生已經考完時，西方國家的考場甚至還沒開門。2024年底的作弊事件，可能是中國等較早進行考試的地區，有考生或不法集團利用微型相機或記憶力將試題帶出考場，並在極短時間內將解答上傳至社群網路，再讓較晚時區（如歐洲、西亞）的考生，透過通訊設備接收答案。

日檢證書的剛需

為什麼一個語言檢定考試，會催生出如此高價、精密的犯罪產業鏈？

答案在於這張證書背後所捆綁的巨大經濟利益。

日本面臨嚴重的少子化與高齡化，勞動力缺口日益擴大。外籍人士若想在日本進入好大學、從事穩定的白領工作，或是想透過「高度人才」積分制度快速取得日本永住權，日本語能力試驗（特別是N2與N1級別）的證書，是不可或缺的加分項目與敲門磚。對於許多渴望翻轉命運、跨越階級的外籍求職者與留學生而言，拿到N2或N1證書，就等於離日本夢更近一步。

在龐大的需求下，也催生了畸形的供給。對於那些語言能力不足、卻又急需證書留日的特定群體來說，花費40萬到60萬日圓「買一個未來」，似乎成了一筆值得試試的交易。

這也解釋了為什麼外務省官員透露，他們在中國的社群平台上，確實頻繁監控到多起疑似提供「日檢作弊仲介」的貼文。不過國際交流基金強調，他們目前「嚴格執行從考試開始到結束，全面禁止使用手機等電子設備的規定」，並針對利用時差進行作弊的漏洞，調整了考題發送與監考的流程，試圖從源頭上切斷「時差作弊」的可能性。

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