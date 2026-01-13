免專業、照做就能賺錢？他誤信「刷機測試」兼職代刷信用卡 75萬全沒了

一位民眾誤信「線上刷機測試」兼職，前後被騙走75萬元。（示意圖／焦正德攝）

看似輕鬆又能賺錢的兼職工作，背後可能暗藏巨大風險！一位民眾在臉書看到兼職社團訊息並加入LINE群組，聽信群友推薦的「刷機測試」任務，照指示代刷信用卡、交付現金，短時間內投入75萬多元，直到發現自己帳號被封鎖，對方要求再付錢「解鎖帳號」，才驚覺自己早已落入詐騙圈套。

內政部警政署「165打詐儀錶板」近日分享個案，當事人自述，當時他在臉書上看到兼職手工社團，有打字員、代購等工作，想找找看有沒有能輕鬆賺外快的方式貼補家用，於是加入了LINE群組了解細節。

當事人表示，剛開始他只是在群組理「潛水」，直到看見一位群友上傳一則「線上刷機測試」貼文，內容指出不需專業背景，只要依指示操作，就能有額外收入，「我一聽覺得好像蠻輕鬆的，對方又一直強調很多人都在做，我也就慢慢放下戒心。」

當事人提到，那位群友一步步教他操作網站，聲稱要測試機台是否正常，要求他先幫忙操作，使用他的信用卡線上刷卡，再將商品販售，等到拿到現金後，交給指定的人，走完整個測試流程就可以領到報酬。

當事人說，他前後依照對方指示刷卡換現金共5次次刷卡金額加起來新台幣40多萬元，換到的現金扣除報酬後，又拿一部分去交給指定人員；後來他又面交2次大筆現金，期間對方不斷催促他動作要快，強調名額有限、測試階段不能中斷，讓他根本沒有時間多想。

當事人指出，直到某天他發現，自己網站上的帳號突然被鎖定，對方要求支付新台幣35萬元就可以「解鎖帳號、把之前的錢一次領回來」，此時他才開始驚覺不對勁，並發現自己已經投入新台幣75萬多元，剩下少到不得了的報酬根本入不敷出，「這時候我才終於明白，從找工作、加入群組、刷卡換現金到面交任務，全都是一場精心設計的陷阱，我居然被騙了！」

對此，「165打詐儀錶板」也列出3招防詐小撇步：

1、網路上找工作要小心，務必尋求合法有信譽的平台，避免上社群媒體尋找。

2、找工作要你代墊款項、刷卡等，都是高風險行為，切勿上當。

3、假刷卡是高風險犯罪行為，可能涉犯幫助洗錢、詐欺等罪，切勿以身試法。

