免帶光碟！醫學中心電子病歷 今年五月起可跨院調閱

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

全台卅家醫學中心、準醫學中心等大型醫院均有各自電子病歷系統，互不相容，難以整合，導致民眾跨院就醫時，常需隨身攜帶光碟。衛福部次長莊人祥宣布，今年五月起所有醫學中心將逐步整合電子病歷系統，提高患者就醫的便利性。

衛福部資訊處長李建璋表示，民眾跨院就醫，常需申請紙本、燒錄光碟等病歷資料，這在數位時代是極大的行政成本與資源浪費。近年來，健保署推動雲端藥歷、病歷，但未格式化，仍有其局限之處。現在透過「快速健康照護互通性資源」（ＦＨＩＲ），可以將各醫療院所的資訊系統標準化、格式化，互相聯通。

廣告 廣告

李建璋指出，衛福部制定台灣醫療資訊的國家標準，透過ＦＨＩＲ標準與相關數位基礎建設，從一一四年起導入SMART on FHIR架構，以期各醫療院所醫療資訊系統，由封閉作業邁向跨院、跨系統之間互通整合。今年給予各醫學及準醫學中心相關轉換的作業系統，讓廠商研發相關的應用程式。

衛福部執行為期四年的「次世代電子病歷計畫」，今年邁入第三年，去年已有馬偕、中山附醫、長庚等醫學中心投入，其餘醫中、準醫中等醫院陸續取得相關贊助經費，完成教育訓練，將於五月逐步整合，李建璋表示，今年醫中、準醫中系統即可完成聯通，明年擴及區域及地區醫院，後年至衛生所、基層診所。

李建璋說，透過ＦＨＩＲ架構將各醫院病歷等資訊系統進行整合，類似「插座」概念，開發者研發出應用程式ＡＰＰ，在不同醫療資訊系統中「即插即用」，有助於快速擴散至各級醫療機構應用。

莊人祥表示，未來民眾至不同醫療院所就醫時，可在授權及安全的情況下，即時串接相關檢查檢驗報告、病歷等資料，患者不必攜帶光碟片、紙本病歷，更可避免接受不必要的檢查。此外，醫師能更快速地掌握患者病史、用藥紀錄等，提升診療效率與品質，解決醫學資訊孤島封閉問題。

醫療改革基金會執行長林雅惠表示，步入超高齡社會，許多年長者如欲更換醫療院所、尋求第二意見，都需自行申請病歷光碟，相當不便。日後ＦＨＩＲ標準化建構設置後，醫院端就能統一、整合病歷，但衛福部應擬定嚴格的稽核機制，嚴謹看待ＦＨＩＲ建構的潛在資安風險。

【看原文連結】

更多udn報導

馬桶黃垢刷不掉？家事達人噴1物輕鬆解決：1小時清光

妻為癌夫求白沙屯媽 獲賜聖筊供茶淚謝：癌細胞不見了

川普嗆封鎖荷莫茲暴露台灣弱點 台人第一衝擊恐這事

女星暴瘦嚇壞全網！肋骨全現形遭疑厭食 本人氣喊冤