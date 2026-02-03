免張又俠國家軍委副主席職務？陸全國人大常委會明「加開」會議

大陸解放軍「二把手」張又俠被立案調查，餘波盪漾之際，北京當局明天將「加開」十四屆全國人大常委會第二十次會議，議程為審議「關於個別代表的代表資格」報告，讓外界揣測或將免除張又俠國家中央軍委副主席與全國人大代表資格。

陸全國人大常委會委員長趙樂際主持會議。 （圖／新華社）

據《新華社》消息，大陸十四屆全國人大常委會第五十九次委員長會議2日上午在北京人民大會堂舉行。由全國人大常委會委員長趙樂際主持會議。會議決定，十四屆全國人大常委會第二十次會議2月4日在北京舉行。

委員長會議建議，十四屆全國人大常委會第二十次會議審議全國人大常委會代表資格審查委員會關於個別代表的代表資格的報告。委員長會議上，全國人大常委會秘書長劉奇就常委會第二十次會議議程草案和日程安排作了匯報。全國人大常委會代表資格審查委員會負責人就有關議題作了匯報。

陸全國人大常委會4日「加開」會議或處理中央軍委副主席張又俠。（資料照／美聯社）

據《星島網》報導，人大常委會會議通常在月底舉行，2月底還將召開會議，為3月初的全國人大會議做準備。此次緊急「加插」會議，而且只有一天，有猜測可能涉及免去張又俠的國家中央軍委副主席以及劉振立的國家中央軍委委員職務，並且免去兩人的全國人大代表資格。

按照《全國人大網》公布資料顯示，全國人大常委會會議通常每兩個月舉行一次，會期大致一週左右，一般在雙月的下旬召開。委員長會議如有特殊需要，可以決定臨時召集常委會會議。儘管依大陸憲法和相關規定，在全國人大會議閉會期間，全國人大常委會可根據國家軍委主席提名，決定軍委副主席任免，但按慣例應先由中共中央全會免去兩人中共中央軍委職務。

