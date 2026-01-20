免強碰「過年前醫院領藥顛峰」 馬偕醫院開放提早預約領藥 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

今年農曆春節假期長達九天，而每年過年前正是醫院領藥的顛峰時段，馬偕醫院藥劑部主任陳智芳今（20）日提醒，慢性病人長期用藥需遵從醫囑不能中斷或擅自停藥，只要是慢性病連續處方箋結束日介於2月14日至2月22日者，馬偕醫院已提早開放於1月31日開始回診就醫或預約領藥。

陳智芳表示，因應農曆春節假期，依健保署公告短暫放寬「慢箋第二次或第三次領藥」措施，只要民眾手邊的慢性病用藥將於春節假期服用完畢，或慢箋領藥結束日介於2月14日至2月22日，均可於1月31日起提早回診及多多利用網路預約領藥，避免年節期間用藥中斷。

每年過年前是醫院領藥的顛峰時段，過年可以放假，但醫師強調，慢性病人長期用藥需遵從醫囑不能中斷或擅自停藥。

陳智芳提醒，年節將屆，慢性病人應確實盤點目前規律性服用的藥物，如果將於2月14日至2月22日服用完畢者，請於1月31日起至2月13日春節休診前快回原醫師門診，以確保年節期間不斷藥。

馬偕醫院表示，農曆春節期間急診照常，門診休診日為2月15日至19日（小年夜至初三），2月20日（初四）起全面恢復正常門診。

照片來源：CNEWS資料照／記者陳鈞凱攝

