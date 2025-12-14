免役門檻上修！國防部預告擬修役男體位標準 收緊免疫條件

中華民國國防部11日預告修正兵役「體位區分標準」。(示意圖) 圖：取自國防部發言人臉書粉專

[Newtalk新聞] 日前爆出多名藝人涉嫌偽造病史規避兵役，引發社會高度關注與討論。國防部11日預告修正《體位區分標準修正草案》，大幅調整免役與替代役認定條件。

國防部預告將修正《體位區分標準修正草案》，大幅調整免役與替代役認定條件。國防部指出，體位區分標準自民國63年發布施行以來已修正19次，最近一次為112年5月30日。內政部役政司統計顯示，台灣役男免役率高達16%，明顯高於新加坡、南韓等亞洲徵兵國家。考量醫療科技進步，許多疾病已可有效治療或控制，因此全面檢討體位標準，以落實兵役公平。

此次草案重點包括，將替代役體位區分為A、B兩級，並同步修正「體位區分標準表」共193項次，本次修正180項次，包含常備役、替代役及免役體位，並修正身高體重體位、重要關節體位區分標準表及肺功能檢查等。

在BMI值部分，免役標準由原本BMI小於15或大於35，調整為僅BMI大於45；替代役A級為15≦BMI＜16.5或32＜BMI≦37.5，B級為BMI＜15或37.5＜BMI≦45；常備役則維持16.5≦BMI≦32。以身高170公分為例，現行體重超過101.3公斤即可免役，未來將上修至130.2公斤。

身高標準方面，免役條件由身高高於196公分或低於154公分，修正為僅限低於≦144公分；替代役A級為145≦身高≦149公分，B級不設限制；常備役則由原本158≦身高≦195，調整為身高≧150。

針對高血壓爭議，草案明訂，僅「中度以上高血壓併發實質器官病變」，如心臟肥大、腎病變或周邊血管病變等患者，才能免役；中、重度高血壓經治療且未併發器官病變者，須服替代役A級、B級。相關判定須住院1至3天，進行24小時連續血壓監測。

此外，「扁平足免役」也將走入歷史。草案規定，足弓角大於168度者，從免役改為替代役A級；常備役足弓角標準則從足弓角「小於等於165度者」修正「小於等於168度」。重度拇趾內、外翻併外生骨疣或拇囊炎，以及空凹足角度大於90度者，也一律由免役改服替代役B級。

至於詳細的體位區分標準修正草案條文對照表，民眾可至行政院公報資訊網查詢。

