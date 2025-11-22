免息分期殺紅眼！好市多黑色星期五500件商品狂降價 夢幻清單曝光

好市多黑色購物週即將登場，特價商品提前曝光。（示意圖，本刊資料照）

萬眾矚目的美式賣場好市多的年度超狂盛典「黑色購物週」即將展開，這場為期7天的大型促銷預計將端出超過500件的超值好物，總折扣金額衝破百萬元大關，優惠規模將刷新紀錄。從時下最夯的電子產品、高檔生活用品、閃亮的黃金珠寶、保暖的冬季衣物，到日常不可少的美味食品，應有盡有，保證讓所有會員感受到最有誠意的年度降價回饋。

好市多黑色星期五有哪些特價商品？

官方已經提前洩露了這次黑五的夢幻清單，許多會員每年必搶的指標性商品都在其中。科技迷最關注的，莫過於話題性十足的PS5 SLIM主機遊戲雙手把同捆組「NBA 2K26」，以及高強度降噪耳機。針對提升居家生活品質，包括三星43吋智慧聯網螢幕、75吋QLED大電視、家庭必備的LG除濕機、洗碗機和數位氣炸鍋等實用家電也一併加入戰局。此外，還有主婦們愛不釋手的「LE CREUSET 24公分鑄鐵深圓鍋」與收藏家熱愛的「LEGO樂高偉士牌125」等限量珍品，預計將掀起一波瘋狂搶購。

除了高檔商品外，好市多這次也順應現代人的健康養生風潮，特別規劃了「優質蛋白系列」專區，將薄鹽毛豆莢、高蛋白飲品、紅牛膠原飲等輕負擔美食納入優惠陣容。同時，像是家庭冷凍庫必備的宏裕行冷凍海鮮鮮蝦水餃、美國頂級嫩肩牛排和貓罐頭等日常用品也同步祭出甜甜價，讓大家輕鬆準備節日大餐，荷包不縮水。隨著寒流腳步近了，賣場也貼心地備齊了換季必備穿搭，知名品牌內褲組、時尚休閒鞋和保暖牛仔褲等服飾單品，都推出會員專屬的超殺價格，讓民眾可以一次買齊過冬裝備。

好市多黑色星期五分期付款有何條件？

為了讓會員能精準出擊，好市多公告將從11月23日下午4點起，每天在官方Facebook和Instagram提前曝光隔日精選優惠，讓大家提早規劃採購路線，享受會員獨享優惠。而為了減輕大家搬回高價電器時的負擔，賣場更與富邦Costco聯名卡攜手合作，只要店內單筆刷滿千元就能申請分期，最高可分30期，在2025年底前申辦12至30期還可享前三期免付利息的優惠。雖然今年的提早營業時間尚未公布，但隨著優惠清單的陸續公開，預計全台各個分店勢必將迎來一波熱鬧非凡的購物人潮。

