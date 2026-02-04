免戴安全帽但要繫安全帶 交通部預告修法駕艙機車路權、法規一次看

隨著Lean Mobility等業者積極佈局，Lean3微型電動三輪車這種介於汽車與機車之間的「新型態移動工具」終於迎來明確的法源依據；交通部於2026年2月3日正式預告修正「道路交通安全規則」，首度增訂「駕艙機車」專屬類別，明定此類車輛需具備封閉式車室及方向盤，駕駛人無須配戴安全帽，但必須繫上安全帶，且須持有汽車駕照方能駕駛。

駕艙機車具備方向盤與封閉車室 介於汽機車之間的新物種

（圖／Newspie新聞派）

為因應車輛產業的新發展，交通部在本次修法中，於重型機車的分類下增訂了「駕艙機車」這一新級距，根據草案定義，所謂的駕艙機車，是指具備封閉式車室、並採用方向盤式轉向系統的三輪機車；這項定義直接呼應了如Lean3這類車款的設計特性，將其與傳統把手式的三輪機車做出明確區隔，這類車輛的操控介面包括方向盤、腳控油門及煞車踏板，操作方式與汽車高度相似，與傳統機車截然不同。

駕駛資格大不同！禁憑機車駕照 需持「汽車駕照」

對於民眾最關心的駕駛資格，新法規做出了嚴格且明確的規範；由於駕艙機車的操作邏輯接近汽車，交通部認定僅持有機車駕照者無法直接勝任，因此在修正條文中明定，駕駛人必須領有小型車、大貨車、大客車或聯結車等「汽車類」駕駛執照才能駕駛駕艙機車。

若駕駛人僅領有機車駕照而駕駛此類車輛，將被視為違規，並依道路交通管理處罰條例進行處罰。

免戴安全帽但強制繫安全帶

免戴安全帽但強制繫安全帶

在行車安全規範上，駕艙機車也打破了傳統機車的既定印象；考量到此類車輛已有封閉式車身保護，新法規特別增訂排除條款，規定駕駛人無須配戴安全帽。

然而，相對應的保護措施則是比照汽車標準，法規強制規定駕艙機車必須配備安全帶，且駕駛人及乘客在行駛過程中均必須繫上安全帶，違者將依法處罰。

此外，為了確保駕駛視線與行車安全，駕艙機車的車窗與擋風玻璃也被納入管理，前擋風玻璃的可見光透過率必須達到70%以上，前側窗則需達40%以上，且必須使用經檢測合格的隔熱紙。



路權與驗車比照小型車待遇

路權與驗車比照小型車待遇

在路權與使用便利性方面，駕艙機車將享有與小型汽車類似的待遇，不得行駛國道與快速道路；修正草案中明定，駕艙機車的行駛規定比照小型汽車，在劃有快慢車道分隔線之道路行駛，除起駛、準備轉彎、準備停車或臨時停車，不得行駛慢車道，但設有快慢車道分隔島之道路不在此限。

在停車規定上，考量到其車身規格及車門開啟需求，未必適合停放於一般機車格，因此法規允許駕艙機車停放於「小型車停車格位」；而在車輛檢驗方面，新車出廠未滿五年者，可比照自用小客車免予辦理定期檢驗，五年以上未滿十年者每年檢驗一次。

隨著法規預告期的展開，這項修正案不僅為台灣的交通運具多元化開啟了大門，也為即將在台組裝上市的台日合作車款 Lean3 鋪平了道路，預計在法規正式實施後，台灣街頭將出現更多這類兼具機車靈活度與汽車舒適性的新型交通工具。

