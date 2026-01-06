免房租卻沒隱私！人妻控公婆親戚「自由進出自家」 衣著不整遭闖入超崩潰

一名人妻抱怨，婆家人持有她和先生家的鑰匙，還會未經告知突然擅闖。（示意圖／photoAC）

「這種缺乏邊界感的行為，真的讓我感受非常不好！」一名人妻抱怨，婚後她與先生住在婆婆提供的一間老屋中，婆婆體諒他們育兒不易，提出在孩子出生後可暫免房租，怎料公婆及親戚都持有她家鑰匙，還會不經告知隨意進入，甚至曾發生疑似熟人行竊、以及她衣著不整時遭公公突然闖入的情況，讓她感到十分崩潰。

這名人妻近日在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，婚後婆婆提供她和丈夫一間閒置但屋況不佳的房子，希望能減輕他們的負擔，並承諾孩子出生後可免收房租，而這也讓夫妻倆相當感激。

原PO指出，為了回報這份心意，她與先生投入大量時間與心力親自整理屋況，將老屋慢慢改造成適合生活的空間。然而，入住後她才發現，公婆及鄰近親戚都持有住家鑰匙，且會不經告知就自由出入，讓她覺得居住隱私遭到侵犯，心理壓力很大

原PO提到，某天她發現家裡遭小偷，且明顯是熟人所為，加上某次她沒穿褲子時公公就開門走進來，基於一家4口的隱私及孩童安全考量，打算將現有門鎖更換為電子鎖，且不再提供指紋或固定密碼給非同住家人，沒想到婆婆對此做法感到不解，認為「不管搬到哪，都該讓他們自由出入」才是關心的表現，甚至覺得她是在「防自己人」。

原PO無奈道，她曾向先生訴苦，對方卻認為讓親戚直接開門進入是正常的，更直言「小時候在家也不關門，長輩都是自由出入……怎麼可能偷東西」，因此要她自己與婆婆談談，但現在這種「關心」讓她不知所措，於她而言，「關心」不代表可以隨意進出他人的私人生活空間，家應該是最安心、最有隱私的堡壘，「這種缺乏邊界感的行為，真的讓我感受非常不好，但又不想硬碰硬，不知道怎麼辦才好！」

貼文曝光後，不少網友紛紛在底下留言，「房子還她，自己租房子住」、「裝監視器啊，誰幹的（偷東西）公布出來讓他難看，幾次以後沒人敢去」、「遭小偷的當下就一定要報警處理，且不管抓不抓的到小偷，這是給對方一個下馬威」、「婆家需溝通的狀況，一律交給先生去溝通，黑臉只能是老公當」、「我覺得你可以堅持只給婆婆就好，其餘阿貓阿狗不要給，試試看」、「你老公如果找各種理由不換鎖，也不搬走，你就只能跟巨嬰離婚了」。

