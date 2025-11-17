免托福上紐約大學！教育部試辦EMI採認 非英語母語國家首例

教育部啟動EMI免試托福計畫，未來學生在台修習一定比例的全英語授課（EMI）課程後，申請至合作美國大學就學，即可豁免托福成績，成為非英語母語國家全球首例。教育部提供



教育部今（11/17）宣布啟動「EMI免試托福試辦計畫」，大學生在台修習一定比例全英語授課（EMI）課程後，申請至合作美國大學就學，可免托福成績，使台灣成為全球第一個非英語母語國家獲美國頂尖大學採認EMI修課成果的國家。

這次試辦由教育部與學術交流基金會合作，首波參與學校包括台大、台師大、中山、成功4所學校，美國方面則有紐約大學（NYU）、哥倫比亞大學教育學院（Teachers College）及馬里蘭大學（UMD）、亞利桑那州立大學（ASU）4校。

教育部長鄭英耀表示，以往美國大學僅對英語系國家或新加坡提供免托福，如今納入台灣，代表我國雙語教育已獲國際高度信任，對提升台灣高教能見度與國際連結具有重意義。

高教司說明，明年2月將選送8名大三和大四的學生赴美交流，讓美國合作學校了解學生學習與適應狀況後，再訂定適用課程標準、比例和名額，免試托福計畫則於明年9月正式啟動，並視成效擴大到國內其他學校。

教育部自2021年9月起推動「大專校院學生雙語化學習計畫」，於學校建立全英語授課（EMI），目標是2024年標竿大學與標竿學院至少有25%的大二學生，其英文能力在聽說讀寫達到「歐洲語言學習、教學、評量共同參考架構」（CEFR）B2以上的流利精熟等級。

