免抽水肥成真！ 新北5千萬專案破除「沉痾戶」

《圖說》施工人員將住戶生活污水接入污水管線，未來不用再抽水肥。〈水利局提供〉

【民眾新聞葉柏成新北報導】新北市水利局為解決長年困擾市民的污水接管問題，針對過去因遭遇施工障礙無法接管的「沉痾戶」，已於今年10月28日成功決標「114～117年度新北市污水下水道系統未納戶接管工程(開口契約)第一標」，將針對過去因情事變更或現地條件改善而可施工的家戶進行接管，預計115年底完工，工程經費為5,000萬元，全數由市府自籌款項支應。

水利局長宋德仁表示，此工程主要接管對象，皆是過去推動污水工程時遭遇重重難關的用戶，包含：後巷空間狹小、地下管線密佈無路徑可埋、施工受私人土地限制，以及建物形態特殊等複雜問題。這也是此項經歷 6 次公開招標工程，數次調整預算，克服營建物價飛漲及缺工等嚴峻挑戰，最終才得以順利決標的原因，堪稱「最難污水工程」。決標後將透過重啟調查、變更施工路徑、調整工法等方式，鍥而不捨尋求突破，為這些「沉痾戶」徹底打通地下障礙。

廣告 廣告

《圖說》施工團隊與民眾及相關單位會勘，確認污水管線施工及障礙排除方式。〈水利局提供〉

他指出，自104年啟動針對障礙戶的專案接管至今，經過多年努力，已讓56,819戶「沉痾戶」的生活環境「重見光明」。隨著市民環保意識的抬頭，近年來未接管住戶紛紛透過民意代表、人民陳情及未納戶專線等方式，積極表達希望能盡速接管的強烈訴求，目前已登錄待辦的未納戶仍有93案，概估約10,500戶，水利局承諾將持續辦理現勘，主動與住戶溝通，尋找可行施工路徑，排除障礙完成污水接管，積極回應市民對環境改善的期待。

《圖說》接管完成後的後巷變得乾淨寬敞，可供住戶行走。〈水利局提供〉

宋德仁呼籲民眾務必把握這次專案污水接管的寶貴機會，並請住戶積極配合接管作業。接管完成後，市民將立即享有乾淨寬廣的後巷空間，並可停止使用傳統化糞池及污水處理設施，不僅能徹底告別定期抽水肥的困擾，更能實質省下抽水肥、電費及設備維護等多項費用，讓「免抽水肥」的便利生活正式成真。水利局將持續加速與住戶溝通，推動後續作業。