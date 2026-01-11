「免拉線」省很大？他開店想用AirPlay播音樂 眾人點破1件事：沒做會罰到哭

有網友裝潢新餐廳提Airplay等方式連接無線喇叭，雖然有不少人提技術建議，但也有人提醒要注意公開播放音樂的版權問題，圖為示意圖。（翻攝自Unsplash圖庫）

營業場所公開播放音樂，小心版權問題！近日有人想為新餐廳組一套超省錢的無線音樂系統，在社群平台分享表示，他打算用ChromeCast或AirPlay驅動六顆無線喇叭，如此以來，「免拉線」就不用再花裝潢費，雖然妙招引發熱議，但也網友提醒要注意「音樂授權」問題，以免省小錢反而被罰到哭。

一名網友是在PTT的MobileComm版上分享方法表示，他要為新餐廳尋找一套無線音樂播放系統，提出的需求是不要有線喇叭和擴大機的組合，而是改用支援 ChromeCast／AIRPLAY 的6顆喇叭組，再用一台裝置無線播放音樂。

原PO提到，他想找可以長期供電且不傷電池的裝置，以及手機、平板或舊Chromebook哪個最適合擔任這台「固定播放機」，同時希望能用最划算的價格達成這項需求，想聽網友意見。

貼文引起熱議，紛紛針對裝置和技術給予建議，「用有SD卡的藍牙喇叭不就好了」、「小米Pad有旁路充電」、「HomePod mini加上iPad Mini」、「用藍牙喇叭 串聯」、「先確認無線要走哪個協議，如果走AirPlay其實就建議去收二手 iPad」、「「無線會有距離、干擾問題」。

也有不少人提醒音樂授權問題，「營業場所注意公播版權」、「小心觸及公開播送」、 「開店記得要買授權」。原PO則回覆，版權的問題，公司方會有人搞定。

