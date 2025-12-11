免排隊！米其林名店雙月食品社 復刻經典鮮食賣進全家超商

米其林名店「雙月食品社」與全家便利商店合作。(記者楊雅民攝)

〔記者楊雅民／台北報導〕米其林名店「雙月食品社」與全家(5903)便利商店合作，復刻蛤蜊燉雞腿湯、香菇油飯、阿甘剝皮辣椒蒸蛋、愛恨椒芝麵、雞汁油蔥手工麵線等經典鮮食，賣進全家超商，將品牌延伸至超商鮮食，創造成長動能。

雙月食品社社長賴永晟表示，這次與「全家」的合作，不只是品牌精神的延伸，更是理念的實踐，「家的味道，不該只出現在餐桌上，而是要成為每個人日常的一部分。」

除了積極拓展新的通路，「雙月食品社」今年將會再新開2個據點，進軍台北天母，並首度跨出台北，進軍竹北開店，明年則預計新開5~6家據點；海外市場則會先把新加坡已開出的3家分店做好，並同步評估在美國、日本和韓國開店。

全家便利商店表示，本次再度攜手「雙月食品社」聯名開發5項鮮食，皆為雙月食品社店內經典料理，「全家」希望透過便利商店全台4400間密集據點、24小時營業優勢，讓消費者隨時到巷口就能品嚐「家的經典好味」。

本次「家的經典好味」系列即日起於全台全家便利商店限定販售，12月23日前「全家」會員購買雙月系列指定品項，可享有88折優惠，主餐搭配副餐或飲品，還可享受加購折扣。

除了店內新品外，今年雙月推出「宅雙月 好運奔騰年菜組(6道1組)」，於 「全家行動購」獨家販售，明年1月26日起陸續出貨。

