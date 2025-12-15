免排隊24小時服務！ 全台首台自動稅務機上線

圖／TVBS

民眾申請補助、貸款，都需要所得或財產清單，往往得請假跑一趟國稅局，為了便民，新竹市府引進全台首台稅務自動化服務機，讓民眾透過輸入身分資料，24小時服務、免排隊。

圖／TVBS

工作人員：「確認之後下一步。」

在機器螢幕上點選申請項目再輸入身分資料，就能快速取得所需文件。

像是財產清單、房屋稅繳納證明，以及稅籍證明等，不用到櫃台排隊，在機器前就能完成申請。

這台就是「稅務自動化服務機」，全台第一台在新竹稅務大樓亮相，代理市長也親自到場實際操作體驗。

新竹市代理市長邱臣遠：「我們希望透過便利快速友善的方式，讓我們市民朋友繳稅可以非常方便，因為現代人非常的忙碌，要上班接小孩照顧家人，那我們透過24小時的無人機，QTax繳稅機，我想這台機器，都可以來去幫大家完成。」

代理市長表示過去民眾在申請補助或貸款時，往往得親自到國稅局申請所得清單，不少人還得特地請假、現場排隊。現在透過這台機器，24小時全天候提供服務，只要持身分證、自然人憑證、工商憑證，或已註冊的健保卡，就能立即申請，不只便民還能大幅節省時間與人力成本。

