免掛號費開藥藏陷阱！嘉義診所5年灌水紀錄 詐健保88萬遭起訴

嘉義縣一間診所遭查出長期虛報看診紀錄，靠「免掛號費開藥、送保健品」的手法吸引民眾前來領藥，藉此向健保署詐領費用。78歲曾姓醫師與實際負責的白姓女子（43歲）及其丈夫黃姓男子（50歲）共同涉嫌，在5年間詐領健保給付共88萬9元。嘉義地檢署認定三人涉犯詐欺取財與業務登載不實，已依法提起公訴。

嘉義縣一間診所遭查出長期虛報看診紀錄，靠「免掛號費開藥、送保健品」的手法吸引民眾前來領藥，藉此向健保署詐領費用。（示意圖／unsplash）

這對夫妻利用診所自2014年起與健保署簽訂的「全民健康保險特約醫事服務機構合約」，並在2020年1月1日至2025年2月28日期間，於診所內推行「免掛號費、僅開立單一藥物處方箋」模式。他們以免費提供維骨力、鈣片等保健品吸引居服員持長者健保卡領藥；診所也默許員工或病患親友替未到診者掛號，由代領者口述病症後領藥。

曾姓醫師則在未實際看診的情況下，將這些病患登錄為「已看診」並製作虛假病歷，再將資料傳送健保署申報「診察費」。診所並透過不實處方箋申報「藥費」與「藥事服務費」。健保署誤信醫師提供了實際醫療服務，陸續撥付診察費、診療費、藥費及藥事服務費等，共計約86萬9,590點，合計金額約88萬9元。

嘉義地檢署指出，三人多次詐領健保款並偽造業務文書，犯行明確，因此依詐欺取財與業務登載不實罪嫌提起公訴。

