免揪人「單身可享」 超商冬季限定1人羊肉爐

一小碗熱呼呼的羊肉爐，不用揪人就能吃。（圖／東森新聞）





大陸冷氣團發威，北台灣連續3天濕冷！氣象署表示受到大陸冷氣團南下以及華南雲雨帶東移影響，全台水氣明顯增多，北台灣濕冷特別強烈，高溫僅剩下15度，而這波水氣預估周二才會逐漸減少，周三才會回暖！

一塊塊帶皮羊肉還有大片豆皮，在濃郁湯頭裡攪拌，這一小碗熱呼呼的羊肉爐，不用揪人就能吃。冷冷的天，光捧著就暖和。

超商暖胃湯品，當然還少不了藥膳排骨，一塊塊帶骨肉，熱熱吃配口湯最享受。連鎖居家賣場也不輸，推出春節限定現煮的藥膳羊肉湯，內用、外帶都可以，撈一撈羊肉好幾塊。不過冷空氣又報到，升級成大陸冷氣團。氣象署預報員劉沛滕：「周日就是主要受到冷氣團影響，因此整體氣溫都是比較低。」

從預報資料看週日、週一，北部高溫可能只有15、16度，夜間低溫可能14度左右，週一、週二之後氣溫會逐漸回升，不過中南部花東要留意日夜溫差，可能會達到10度之多。

氣象署預報員劉沛滕：「各地可能都還是有一點降雨機率，其中在北部地區或在宜蘭地區這邊的降雨，相對的時間會比較長一些，至於中南部的降雨，就要在今天晚上到明天清晨，可能還是有一波降雨，尤其是山區部分，累積雨量相對多一些。」

夠冷又有水氣配合，預計周日晚間到周一清晨，中部以北3000公尺以上高山有降雪機率。氣象署預報員劉沛滕：「後面那波冷氣團我們預估可能跟這一波冷氣團，強度相當或是再更強一些，有可能北台灣氣溫普遍來到13度左右，不過後續溫度變化如何，還是要看後面那波冷氣團強度為何而定。」

預計周三回暖，不過周末可能又有一波強冷空氣。過年前回暖沒幾天又變冷。保暖工作務必做好，別讓病毒來攪亂春節。

