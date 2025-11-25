免攪拌機輕鬆上菜！南瓜濃湯

南瓜濃湯（免攪拌機）

秋天的南瓜甜度香氣高，搗成泥之後，加入火腿和洋葱丁來提昇風味，牛奶增加濃郁感，只要用手動攪拌，就能製作出單純美味的濃湯。

食材

南瓜泥, 約100左右

洋葱（小）, 1粒

火腿片, 3片

奶油, 15公克

低筋麵粉, 1大匙

牛奶, 1.5量米杯

水, 1.5量米杯

塩, 1小匙

糖, 0.5小匙

胡椒粉, 適量

料理步驟





步驟 1：建議使用西洋南瓜，以栗子南瓜最為適合。將南瓜將籽取出切成適當大小，連皮直接蒸熟或是用微波爐加熱至熟軟皆可。待稍涼再將皮切掉，用湯匙或飯匙壓碎成泥，取約100-120公克的量備用。



步驟 2：洋葱和火腿片切丁，在湯鍋中放入奶油和洋葱中小火炒約3分鐘後，再加入火腿丁一起拌炒，至洋葱全面透軟。





步驟 3：加入南瓜泥小火拌炒1分鐘。





步驟 4：加入水至鍋中混合。





步驟 5：把低筋麵粉和牛奶先混合好之後（用手動攪拌棒充分混合），再加入鍋中。之後的過程都需要用到手動攪拌棒。





步驟 6：保持小火，慢慢繞圈攪拌，約過1分鐘，湯就會開始濃稠。一邊攪拌一邊放入塩、糖和胡椒粉調味。可以嘗看看，依照自己的口味增減調味料。





步驟 7：滾開即可盛入碗中。





步驟 8：將烤到香酥的麵包沾南瓜濃湯一起享用，真是非常滿足。我沒有使用果汁機和攪拌機，將洋葱、火腿切細丁，和蒸熟搗成泥的南瓜一起和牛奶熬煮，所以除了喝到原汁原味之外，還有一種吃到果肉的口感。





步驟 9：照片中的麵包也是自己做的，享受美味手作最是幸福。

