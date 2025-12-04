即時中心／黃于庭報導

根據《國籍法》規定，若要擔任民選公職，1年內必須放棄除我國之外的他國國籍；不過，國民黨立院黨團近期擬提案，修改《國籍法》對中配限制，使其免放棄原國籍就可參政，部分學者則提出以「宣示效忠」方式解套。對此，陸委會副主委梁文傑表示，若可把宣誓法律的效力定義清楚，「也許可以討論」。

民進黨立委王美惠昨（3）日於立院內政委員會舉行《國籍法》修法公聽會。梁文傑表示，中國人到底是否適用該法，大家所產生的看法南轅北轍，《國籍法》第20條原先規定在《選罷法》當中，後來才被移過來，如果今天條文還在《選罷法》裡，那爭議也許會比較少一點，大家就不會爭議《國籍法》是否適用中國人民。

廣告 廣告

接著，梁文傑重申陸委會立場，基本上尊重內政部解釋，「所謂外國籍，就是中華民國以外的國籍」，不管這個國家是否被台灣承認、政治實體或武裝團體等都一樣。

快新聞／中配參政免放棄國籍？學者提「宣誓效忠」解套 梁文傑曝1條件可討論

陸委會副主委兼發言人梁文傑。（圖／民視新聞資料照）

梁文傑舉例說明，全世界只有土耳其承認「北賽普勒斯共和國」，但若有個人同時擁有中華民國、北賽普勒斯共和國國籍，台灣還是會要求對方必須他國國籍，才能擔任公職人員。

至於部分學者提出以「宣誓效忠」解套，梁文傑回應，台灣相關法律中並沒有此規定，且並不清楚宣誓之後的法律效力，「如果有學者、實務界人士可以把宣誓法律的效力定義清楚的話，這個也許可以討論」。

原文出處：快新聞／免放棄國籍？學者提中配「宣誓效忠」解套 梁文傑揭1條件可討論

更多民視新聞報導

市府證實台中要開第三家Costco「在這」 好市多回應了

又咆哮！黃國昌狂問「Brussel多遠妳知道嗎？」 網讚她冷靜應對

全台1809支測速照相⋯陳為民轟國恥！內政部回應了

