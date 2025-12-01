免教召卻標戰時動員召集？後備指揮部回應了

▲查詢教召結果顯示「納編戰時動員召集對象」，後備指揮部證實可能會在第一波被召集。（圖／民眾提供）

[NOWnews今日新聞] 明（115）年度教育召集查詢今（1）日正式上線，有名網友查到的結果與一般狀況不太一樣，畫面上雖明確寫著「115年平時無需教育召集訓練」，卻跳出「納編戰時動員召集對象」，讓他急問這是什麼意思。

今日許多後備軍人一早就湧入網站確認，自己是否在明年的教召名單中。不過，多數未被抽中的民眾查到的都是「查無資料」。

以該網友的情況，後備指揮部說明，系統顯示「臺端115年平時無需教育召集訓練，僅納編戰時動員召集對象」的意思是，明年不會被叫去受訓，但若政府正式啟動「戰時動員」，他的確可能在第一波被召集。

至於沒有抽中教召，而查詢結果顯示「查無資料」的民眾，並非完全不被徵召，而是順位較後，因此系統不會顯示出來。

