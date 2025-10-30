免查驗包裹成破口！綠委爆個案「一年申報3002次」 淪防疫、食安巨大漏洞

立法院社會福利及衛生環境委員會今（30）日針對「海外小型包裹夾帶肉品之查緝與防堵」進行專題報告。民進黨立委林淑芬嚴正指出，現行「一般食品6公斤及1000美元以下免申請輸入查驗」的規定，已成為國門防疫與食安的巨大漏洞，有民眾竟藉此規定，在一年內以「自用」名義頻繁申報多達3002次，等於一年當中近300天「天天都在輸入」，形同規避查驗的「化整為零」手法，令外界高度質疑。

民進黨籍立委林淑芬立委於會中揭露審計部報告指出，該項由食藥署在2019年開放的免查驗規定，讓許多中國產製、不准輸入的食品（如麻辣花生、螺螄粉等）得以流入國內市場販售，衍生食安疑慮。其中，最誇張的個案竟有民眾一年申報高達3002次，形同將自用規定商業化，違規拿去夜市、網路平台等通路販售。林淑芬痛批，食藥署「開了門卻兩手一攤」，缺乏管理配套，而衛生單位過去二年稽查2萬餘次，實體通路僅查獲71件，網路更只查到1件違規，稽查強度微弱。

衛福部長石崇良表示，此規定原本是基於國人自用需求給予一定的放寬，邊境郵包仍會抽驗。

針對立委揭露的高頻次申請個案，食藥署長姜至剛回應，早在此次事件前已發現不合理現象。食藥署曾於2020年預告加嚴規定，但當時收到197個反對意見，因此暫緩修改。

姜至剛說明，食藥署已與台中市衛生局針對該名高頻次個案在今年9月進行二次登門稽查，現場確實查獲大量產品，已依規定開罰3萬元。

另外姜至剛也表示，食藥署將針對申請高頻次民眾加強勾稽，並將在一個月內，針對「自用食品申請免查驗」的標準畫出「紅線」，清楚定義「高頻次」的標準。同時，食藥署也將建置相關的勾稽系統，強化管理，避免民眾利用漏洞進行化整為零的商業行為，確保國門防疫滴水不漏。

