免治馬桶比捷運扶手還髒！「這族群」感染風險高 專家教正確清潔法

免治馬桶使用方便，不僅在住家普及，許多公共廁所也紛紛加裝。然而，專家提醒，若設備未定期清潔與妥善維護，恐成為細菌滋生的溫床，增加感染風險，尤其女性更需留意，嚴重時可能引發膀胱炎、陰道炎等感染性疾病。

根據韓媒《naver》報導，首爾大學微生物研究所針對公共廁所的馬桶坐墊進行病原體調查，共檢測出17種大腸桿菌、9種沙門氏菌，以及5種金黃色葡萄球菌。

研究顯示，每個馬桶坐墊平均檢測出71個細菌，在10公分乘以10公分的範圍內，更發現多達3800個細菌，「比地鐵扶手上的細菌數量高出11倍。」

專家指出，若在這樣的環境中加裝免治馬桶坐墊，噴嘴及相關管線極可能早已遭到污染，建議清掃時要將整個坐墊拆卸下來徹底清潔，清除噴嘴周圍可能累積的黴菌、重金屬鏽跡，以及自來水中殘留的氯氣。

若要使用漂白水消毒，也必須確實沖洗乾淨，否則殘留的化學物質可能混入沖洗水中，反而對皮膚造成刺激。

專家也提醒，女性的尿道、陰道和肛門距離相較男性短，在使用免治馬桶沖洗時，也可能導致沾有糞便的水噴濺到陰部，增加膀胱炎、陰道炎感染風險。此外，在外使用免治馬桶時，也應避免「過度依賴沖洗功能」，並落實正確清潔程序，也能降低感染風險。



