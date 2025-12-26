免爬樓梯！三重4層樓公寓「機車道」直接騎到家門口

三重有個4層樓公寓，外側有條「機車道」，可以直接騎到家門口。（圖／TVBS）

新北市三重區擁有全台僅存三座「機車公寓」之一，這棟名為福樂公寓的四層樓建築，外側設有長長的機車道直通二至四樓，居民可直接騎機車到家門口。這種罕見設計源於1974年建造時，因應當時盛行的家庭代工需求，方便居民搬運貨物。除了三重這座外，台北市吉林路和桃園市秀山路也有類似設計的機車公寓，這三座公寓皆已有超過40年歷史，反映了台灣特殊的機車文化。

這種機車公寓對居民和外送員來說相當便利，省去爬樓梯的麻煩。慈愛里里長李國華表示，這種設計既有優點也有缺點，早期不僅機車能上去，連小貨車都能開上樓，主要是為了方便當時台灣人從事家庭代工時搬運貨物。雖然有人擔心機車道會帶來噪音和環境污染而影響房價，但觀察近年實價登錄資料，每坪約落在40至50萬元，與周邊行情相近。

房仲經理王柔驊分析，這棟公寓很少有住戶出售，近期觀察到的價格與周圍行情差不多，並沒有因為機車道而使價格特別高或特別低。影響房價的關鍵因素仍是看整體區域性和屋況，而非單純因為有機車道。

三重有個4層樓公寓，外側有條「機車道」，可以直接騎到家門口。（圖／TVBS）

李國華里長也提到，公寓居民大多在此住了一輩子，鄰居之間建立了良好的默契，很少因為車道噪音產生紛爭。此外，這座公寓距離捷運站僅需步行5分鐘，周邊機能越來越便利，許多住戶也都翻新了安全設備，使得整體居住品質維持一定水準。

據了解，福樂公寓原先的設計構想是作為商場，但當完工時附近已有數座大型商場，為避免損失才改為住宅社區。雖然這種機車公寓設計前衛且便民，反映了台灣獨特的民情與機車文化，但由於現代建築法規與生活型態的改變，這類特殊建築在未來應不會再出現。

台灣還有另外兩個公寓，同樣有機車道。（圖／AI生成示意圖）

