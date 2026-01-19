免疫力老化! 醫師建議長者接種"加強型流感疫苗"

中部中心／邱俊超 苗栗報導

全台灣每年因為流感及肺炎死亡的患者，有2到3萬人，這當中大約有9成，是65歲以上長者，由於年齡增長，免疫力漸漸老化，這也導致長者疾病感染風險增加，疫苗作用能力下降，面對這個問題，醫師建議，可以接種"免疫加強型流感疫苗"，可以更有效的激發長者體內免疫反應。

診所內，醫師仔細向患者問診，細細檢視症狀，近期天氣變化迅速，流感季，也到了。

民眾：「我今年67歲，去年就差不多這時候，我想1月份了沒有流感了，就沒有打疫苗，就去住院因為轉成肺炎。」

免疫老化! 疫苗作用力下降 65歲以上高風險族群（圖／民視新聞）





根據統計，2025年的流感重症人數，創五年來新高，因為流感及肺炎死亡的患者，有將近3萬人，這當中65歲以上長者，就佔了9成，由於年齡增長，他們也出現了，免疫老化的情況。

心安診所院長楊宗衡：「針對免疫衰弱的部分，國外針對65歲以上長者，會建議使用免疫加強型的流感疫苗，高劑量流感疫苗，跟佐劑流感疫苗，目前國外CDC也建議我們，使用高劑量的流感疫苗，相對於標準劑量流感疫苗，有更好的保護力。」

以常見的H1N1及H3N2舉例，長者與成年人相比，接種疫苗後的抗體濃度，分別會下降3倍及1.4倍，





長者免疫力降低 心安診所院長楊宗衡醫師呼籲接種"免疫加強型流感疫苗"（圖／民視新聞）









心安診所院長楊宗衡：「尤其是有合併慢性病，像是糖尿病高血壓的長者，就更要注意這一塊，那就可以優先選用，高劑量的流感疫苗做注射，最近我們在診間也發現到，比較多的流感患者，提醒大家年關將近了，也要趕快做好防護，可以提前接流感疫苗。」

民眾：「有針對長者打的加強型疫苗哦，那當然要打啊，不然的話又中標怎麼辦，我可不想再傳染給我的孫子孫女了。」

隨著年齡增長，免疫力降低，是無法避免的，醫師呼籲，長者應該要盡快接種，"加強型流感疫苗"，降低感染風險。

