免疫合併標靶治療開啟新篇章！晚期肝癌不再絕望，專科醫師圖文解說

「有位60歲的男性患者，原本肝功能就不太理想，確診晚期肝癌時，發現肝臟內有多顆腫瘤，最大超過10公分，且壓迫周圍器官，AFP（甲型胎兒蛋白）指數高達190,000 ng/ml（正常值小於20 ng/ml）。」新光醫院胃腸肝膽科林裕民醫師表示，「我們先改善他的肝功能，隨後與家屬討論後決定使用免疫治療合併抗血管新生標靶，並協助申請健保給付以減輕經濟負擔。」經治療後，患者的AFP指數從190,000 ng/ml迅速降至30 ng/ml，且持續治療一年，目前穩定維持在5 ng/ml以下。電腦斷層顯示腫瘤明顯縮小，僅殘留少量癌細胞，肝功能也逐漸穩定。

免疫治療合併抗血管新生副作用少、生活品質提升

新光醫院癌症防治中心劉婉婷個案管理師補充，「這位患者一開始身體虛弱，也對治療的副作用感到擔憂；但在接受免疫治療合併抗血管新生治療後，發現副作用並未對生活造成重大影響，患者能繼續工作且自主返院治療和追蹤病情。」

林裕民醫師表示，「臨床上類似的情況其實不少，約有三成的晚期肝癌患者經過免疫治療合併抗血管新生標靶治療後，可以讓腫瘤縮小。」

肝癌晚期治療仍是國人治療關鍵

肝癌在臺灣發病率位居第五，死亡率則排名第二。根據國健署數據，臺灣每年約有一萬名新發肝癌病例，其中30-40%確診時已是晚期。林裕民醫師表示，「早期肝癌無症狀，建議有肝硬化、酗酒、B型或C型肝炎等高風險者定期追蹤檢查。」晚期肝癌患者通常身體狀況不佳、腫瘤較大、肝功能處於肝硬化狀態，因此大多不適合接受手術切除。近年隨著免疫治療用於晚期肝癌治療，有了突破性的發展。林裕民醫師說，「晚期肝癌第一線治療，可先用免疫治療合併抗血管新生標靶藥物，先讓腫瘤縮小，以降期為目標；如果有機會，便再次評估手術治療的可能性。」

免疫治療合併抗血管新生標靶藥物為晚期肝癌治療帶來突破性進展

發現時經常已晚期的肝癌

免疫治療的機轉與免疫檢查點有關，林裕民醫師解釋，「正常情況下，免疫系統的T細胞有能力辨識及清除癌細胞，但是當癌細胞表面出現一種蛋白質（PD-L1）時，PD-L1會與T細胞表面的PD-1結合；而抑制T細胞的辨識功能，如同踩煞車一般，T細胞便無法辨識癌細胞，也無法啟動免疫反應來清除癌細胞。免疫治療是使用PD-1/PD-L1抑制劑去阻斷PD-L1與PD-1的結合，解除這種「煞車」效應，恢復T細胞對癌細胞的攻擊功能。」

大規模研究顯示，使用免疫治療合併抗血管新生標靶治療的病人，存活期可以將近20個月，突破了長期以來傳統口服標靶藥物僅約1年的存活期，同時病患的生活品質也提升。

什麼是免疫治療

免疫治療合併抗血管新生標靶納入健保給付第一線晚期肝癌治療

免疫治療合併抗血管新生標靶治療已於2023年8月納入晚期肝癌第一線治療的健保給付範圍，幫助提升晚期肝癌治療成效。林裕民醫師說，「健保給付條件包括須評估肝硬化嚴重程度、上消化道是否有出血疑慮且未接受完全治療、腎臟功能等。患者可主動與醫師詳細討論，共同擬定合適的治療計畫。」

免疫治療合併抗血管新生標靶

貼心小提醒

劉婉婷個案管理師提醒，晚期肝癌患者因肝功能較差，需持續追蹤其變化，並應戒酒，避免使用增加肝臟負擔的藥物。儘管免疫治療合併抗血管新生標靶的副作用相對較少，但若在治療過程中出現任何不適，應立即告知醫療團隊。此外，這種治療對日常生活的影響較小，患者只需按時接受點滴注射，仍可維持日常生活，醫療團隊也會全程陪伴患者，並給予支持與鼓勵。