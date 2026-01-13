免疫合併療法助攻肺癌治療！醫籲：術前術後搭配成關鍵

【健康醫療網／記者林韋彤報導】非小細胞肺癌是最常見的肺癌類型，占比高達85%。不少患者在發現時仍屬早期，若符合條件可考慮開刀切除。不過中國醫藥大學附設醫院癌症中心內科主任、胸腔內科主任、肺癌團隊負責人涂智彥醫師指出：「早期肺癌開完刀後，仍有五到六成的病人會在五年內復發。」同時提醒，這也是為什麼即使是早期肺癌，術後仍需要持續追蹤，「因為只要有復發，就會被歸類為第4期，預後也會跟著變差。」

術前術後雙管齊下 免疫合併化療成治療新趨勢

對於第2期到3A期的病人，過去多以術前化療幫助縮小腫瘤、提升開刀機會，術後則依情況輔做化療。不過這樣的幫助有限，「化療雖然可以讓部分腫瘤縮小，但大概只有一到兩成的病人真正受益。」涂智彥醫師指出，即使術後接受輔助化療，五年存活率平均也僅增加約5%。

廣告 廣告

因此近年臨床治療策略逐步轉向：針對第2期至3A期的病人，可在術前先用免疫加化療三個療程，手術後再接續約40週的免疫鞏固治療。「這樣不只能提升開刀的成功率，有時切下來的組織甚至找不到癌細胞，也能延後復發、拉長病人生存期。」涂智彥醫師補充道。

PD-L1表現決定用藥策略 晚期病人也能受益

晚期病人是否適合免疫治療，需依PD-L1這項生物標記評估。「PD-L1表現大於50%可單用免疫治療；介於1%到49%，建議合併化療；低於1%的病人，也可考慮免疫加化療或雙免疫藥物組合。」涂智彥醫師說明，近年大型研究已證實，有接受免疫治療的病人存活時間明顯較長，顯示這類療法即使在晚期，也有機會延長壽命。

鞏固性治療為什麼重要？術後殘存癌細胞是關鍵

「開完刀就好了，還需要繼續治療嗎？」是許多病人常問的問題。涂醫師指出，術前接受免疫合併化療，再搭配術後鞏固療程，能進一步延後復發、延長整體存活期。

尤其術後若仍有殘存癌細胞，更需要進一步鞏固治療，否則復發機率高；反之若能接續鞏固療程，則預後效果較佳。「以前認為PD-L1低於1%的族群打免疫治療效果不大，但如果這些人在前面已接受免疫加化療，術後再接續鞏固療程，還是有機會延長無病期。」

免疫治療副作用多嗎？常見問題可控 極少數需停藥

與化療常見的掉髮、噁心不同，免疫治療的副作用表現則另有差異。「最常見的是皮膚癢，少部分人會影響到荷爾蒙，例如甲狀腺或腎上腺功能異常。」涂智彥醫師說，大部分可透過藥物補充及調整控制。同時也提醒：「肺纖維化雖然少見，但一旦出現就必須立刻停藥，因為這是不可逆的。」治療期間應密切追蹤、儘早處理副作用。

45歲患者棄放療 改用免疫合併療法後重返生活

涂智彥醫師分享一位45歲男性患者，罹患3A期肺癌，腫瘤靠近大血管無法開刀，原被其他醫院建議接受標準的化放療。但病人擔心放療後肺部纖維化，影響將來手術機會，便轉診至涂智彥醫師門診。

「我幫他安排免疫加化療，幾個月後腫瘤明顯縮小，順利開刀，手術切下的肺葉中完全找不到癌細胞。」這位病人未接受放療、體能保持良好，至今追蹤一年半未復發，已恢復正常生活。

誰適合打、打多久？還有待更多研究協助判斷

談到未來，涂智彥醫師表示，免疫治療已從晚期延伸到術前、術後的早期階段，應用越來越廣。不過同時他也強調：「不是每個人都需要打到一整年的免疫藥物，誰該打、誰不用打，還需靠更多臨床數據與生物標記判斷。」

雖然免疫治療副作用相對較輕，但仍可能造成內分泌問題或肺纖維化，加上藥物大多需自費，對病人及家屬是一大壓力。因此涂智彥醫師表示，如何找到真正受益的族群，是未來努力方向。

目前也有藥廠投入癌症疫苗的開發，這類疫苗會根據病人切除的腫瘤組織製作個人化疫苗施打，有望鞏固療效、降低復發。涂智彥醫師說道「雖然還在臨床試驗的階段，但未來若能普及，將成為癌症治療的一大突破。」

免疫治療讓許多肺癌患者看見新希望。涂智彥醫師提醒：「重點不只是有藥打，而是要打得對。」他鼓勵病人和醫療團隊多溝通，根據自身病況與狀況選擇最適合的治療方式，才能在對抗肺癌的路上走得長久，也活得更有品質。

【延伸閱讀】

EGFR標靶新藥給付範圍擴大 晚期肺癌治療策略朝個人化發展

肺癌標靶藥擴大給付 EGFR基因突變患者多治療選擇



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=67296

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw