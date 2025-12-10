免疫守護者變身抗癌新星！研究證實：乳鐵蛋白抗九大癌症

細胞分子生物學專家黃琇琴表示，乳鐵蛋白不僅能調節鐵質代謝，還兼具抗菌、抗病毒、抗發炎及免疫調節等多重生物功能，以「人體天然保護傘」之名廣為人知，近年研究更揭示了乳鐵蛋白在癌症防治中的重要角色。

近年研究更揭示了乳鐵蛋白在癌症防治中的重要角色。（示意圖／Pixabay）

黃琇琴指出，在檢視乳鐵蛋白的最新研究時，發現一篇今年7月大陸團隊發表於《Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Reviews on Cancer》（Volume 1880, Issue 3, Article 189330）標題為「Lactoferrin in cancer: Focus on mechanisms and translational medicine」的回顧文章。該文章架構完整，具有參考價值。

根據研究顯示，乳鐵蛋白具有抗腫瘤證據的癌症包括乳癌、肝癌、鼻咽癌、胃癌、膠質母細胞瘤、頭頸癌、肺癌、結直腸癌、白血病等九種癌症類型。

黃琇琴說明，乳鐵蛋白的抗癌作用機制主要表現在四個方面。首先是抑制腫瘤增生與轉移，透過調控細胞週期、促進腫瘤細胞凋亡、抑制血管新生，進一步阻止腫瘤擴散。其次是調整腫瘤微環境，減緩缺氧狀態，提升放射線治療敏感性，增強免疫系統的抗腫瘤反應。

乳鐵蛋白還能誘導腫瘤細胞鐵死亡，增加腫瘤細胞鐵含量與脂質過氧化，促進其死亡，阻止惡化。（示意圖／Pixabay）

此外，乳鐵蛋白還能誘導腫瘤細胞鐵死亡（Ferroptosis），增加腫瘤細胞鐵含量與脂質過氧化，促進其死亡，阻止惡化。在臨床應用方面，乳鐵蛋白可作為癌症生物標記與藥物載體，提升抗癌治療的精準度與安全性。

黃琇琴表示，乳鐵蛋白來源天然、安全性高，副作用風險低，是未來「營養輔助＋精準醫療」的重要拼圖。科學家正積極研究如何將其應用於臨床，發展更有效的癌症預防與治療策略。

