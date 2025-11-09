免疫標靶治療助攻 65歲患肝癌全消！治療3個月無不適 健保有給付

肝癌的初期症狀不明顯，許多患者發現時已是中晚期，治療相當棘手，幸好免疫療法問世後存活率明顯提升，健保也已納入給付。1名65歲患者在接受免疫合併標靶藥物治療3個月後，癌細胞完全消失，也沒有任何不適或併發症，生活品質如常。

根據衛福部統計，112年10大癌症死因當中，肝癌高居第2名。過去包含金庸、吳孟達、薛岳、蔡頭及安鈞璨等多位知名人士都因肝癌離世，其中安鈞璨年僅31歲就因肝癌病逝，凸顯年輕族群也應提高警惕。

廣告 廣告

看更多：43歲嘉市議員李奕德肝癌驟逝！發病僅1個多月 醫揭2管道及早揪肝癌

肝癌治療新方向 免疫標靶治療健保納給付

聯新國際醫院腸胃肝膽科醫師余青殷表示，肝癌早期多無明顯症狀，不少患者確診時已屬中晚期，導致治療成效受限，平均存活期不長，幸而2023年健保將免疫標靶治療納入給付，大幅降低患者經濟負擔，也讓更多中晚期癌友得以接受有效治療。

65歲患者肝癌復發 治療3個月癌細胞全消

余青殷分享一名65歲患者，2年前接受肝癌切除手術，在術後例行追蹤時，發現甲型胎兒蛋白指數（AFP）持續飆高，以及肺部出現轉移的現象，經評估自體免疫狀況後，醫療團隊決定為他採用第一線免疫標靶聯合療法，經治療3個月後，患者AFP指數恢復正常，癌細胞也完全消失，且未出現任何副作用或併發症，重新回到正常生活。

看更多：健保給付3癌別免疫治療！3400人受惠 每人年省192萬元藥費

死亡風險降3成 近10%患者可望成功治癒

余青殷指出，過去中晚期肝癌的治療主要依賴單一標靶口服藥物，療效有限；而隨著免疫標靶聯合治療的發展，病患的整體存活期已顯著延長至近20個月，死亡風險則降低約3成。值得注意的是，有將近10%的患者有機會成功治癒，讓腫瘤完全消失，這是以往中晚期肝癌不容易達到的效果。

免疫標靶治療副作用 比傳統化療溫和

余青殷表示，針對中晚期肝癌，現行治療指引已經把免疫標靶或雙免疫藥物拉到第一線治療。相較於以往認知的化療，免疫標靶或雙免疫藥物的副作用，整體來說比較溫和。可能出現的副作用包括皮疹、肝炎、腸炎、胰臟炎、甲狀腺功能異常，及心肌炎等全身性自體免疫反應。

看更多：中期肝癌存活率竟輸晚期肝癌！台灣修改治療指引 1用藥證實可延長存活期

標靶藥物（即抗血管新生抑制劑）則可能引發手足症候群、腹瀉、高血壓、蛋白尿及腸胃道出血等副作用。統計上，僅約10%患者會出現嚴重的副作用，但絕大部分可透過觀察或藥物進行控制。建議患者主動觀察身體反應，及早與醫療團隊溝通，即可調整療程，降低不適與併發症風險。

高風險族群應定期篩檢掌握治療先機

余青殷醫師提醒，肝癌高風險族群如肝硬化患者、有家族病史、慢性B型或C型肝炎病史者，除了應定期追蹤血液檢查與腹部超音波篩檢之外，日常應避免酗酒，維持良好生活習慣，以降低肝臟負擔與疾病惡化風險，且務必主動篩檢、定期追蹤，並與醫療團隊密切合作，掌握治療先機。

看更多：B、C肝炎又有三高、脂肪肝 台大醫院研究：死亡風險與肝癌機率翻倍

◎ 圖片來源／聯新國際醫院提供

◎ 資料來源／余青殷醫師

更多健康2.0報導

《射雕》男星爆心臟病逝！「癌是慢性病」醫揭抗癌多年3大器官恐受損

亞洲女性更有效！大豆抑制乳癌 豆漿、豆腐、毛豆這樣吃穩血糖、防癌

男星肺癌4期「照演20場舞台劇」！醫揭續命關鍵：第四期肺癌不是絕症



本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章