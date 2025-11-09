免疫標靶治療助攻 65歲患肝癌全消！治療3個月無不適 健保有給付
肝癌的初期症狀不明顯，許多患者發現時已是中晚期，治療相當棘手，幸好免疫療法問世後存活率明顯提升，健保也已納入給付。1名65歲患者在接受免疫合併標靶藥物治療3個月後，癌細胞完全消失，也沒有任何不適或併發症，生活品質如常。
根據衛福部統計，112年10大癌症死因當中，肝癌高居第2名。過去包含金庸、吳孟達、薛岳、蔡頭及安鈞璨等多位知名人士都因肝癌離世，其中安鈞璨年僅31歲就因肝癌病逝，凸顯年輕族群也應提高警惕。
看更多：43歲嘉市議員李奕德肝癌驟逝！發病僅1個多月 醫揭2管道及早揪肝癌
肝癌治療新方向 免疫標靶治療健保納給付
聯新國際醫院腸胃肝膽科醫師余青殷表示，肝癌早期多無明顯症狀，不少患者確診時已屬中晚期，導致治療成效受限，平均存活期不長，幸而2023年健保將免疫標靶治療納入給付，大幅降低患者經濟負擔，也讓更多中晚期癌友得以接受有效治療。
65歲患者肝癌復發 治療3個月癌細胞全消
余青殷分享一名65歲患者，2年前接受肝癌切除手術，在術後例行追蹤時，發現甲型胎兒蛋白指數（AFP）持續飆高，以及肺部出現轉移的現象，經評估自體免疫狀況後，醫療團隊決定為他採用第一線免疫標靶聯合療法，經治療3個月後，患者AFP指數恢復正常，癌細胞也完全消失，且未出現任何副作用或併發症，重新回到正常生活。
看更多：健保給付3癌別免疫治療！3400人受惠 每人年省192萬元藥費
死亡風險降3成 近10%患者可望成功治癒
余青殷指出，過去中晚期肝癌的治療主要依賴單一標靶口服藥物，療效有限；而隨著免疫標靶聯合治療的發展，病患的整體存活期已顯著延長至近20個月，死亡風險則降低約3成。值得注意的是，有將近10%的患者有機會成功治癒，讓腫瘤完全消失，這是以往中晚期肝癌不容易達到的效果。
免疫標靶治療副作用 比傳統化療溫和
余青殷表示，針對中晚期肝癌，現行治療指引已經把免疫標靶或雙免疫藥物拉到第一線治療。相較於以往認知的化療，免疫標靶或雙免疫藥物的副作用，整體來說比較溫和。可能出現的副作用包括皮疹、肝炎、腸炎、胰臟炎、甲狀腺功能異常，及心肌炎等全身性自體免疫反應。
看更多：中期肝癌存活率竟輸晚期肝癌！台灣修改治療指引 1用藥證實可延長存活期
標靶藥物（即抗血管新生抑制劑）則可能引發手足症候群、腹瀉、高血壓、蛋白尿及腸胃道出血等副作用。統計上，僅約10%患者會出現嚴重的副作用，但絕大部分可透過觀察或藥物進行控制。建議患者主動觀察身體反應，及早與醫療團隊溝通，即可調整療程，降低不適與併發症風險。
高風險族群應定期篩檢掌握治療先機
余青殷醫師提醒，肝癌高風險族群如肝硬化患者、有家族病史、慢性B型或C型肝炎病史者，除了應定期追蹤血液檢查與腹部超音波篩檢之外，日常應避免酗酒，維持良好生活習慣，以降低肝臟負擔與疾病惡化風險，且務必主動篩檢、定期追蹤，並與醫療團隊密切合作，掌握治療先機。
看更多：B、C肝炎又有三高、脂肪肝 台大醫院研究：死亡風險與肝癌機率翻倍
◎ 圖片來源／聯新國際醫院提供
◎ 資料來源／余青殷醫師
更多健康2.0報導
《射雕》男星爆心臟病逝！「癌是慢性病」醫揭抗癌多年3大器官恐受損
亞洲女性更有效！大豆抑制乳癌 豆漿、豆腐、毛豆這樣吃穩血糖、防癌
男星肺癌4期「照演20場舞台劇」！醫揭續命關鍵：第四期肺癌不是絕症
本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
其他人也在看
愛吃「2美食」要注意！台中婦頭暈送醫驚罹大腸癌 醫：小心7徵兆
台中一名70多歲的婦人，最近上廁所型態改變卻不以為意，不僅出現血便，有時還便祕一整天沒上廁所。日前在家中因便秘、如廁不順，身體虛弱導致頭暈身體不適，全身無力的被家人送到醫院急診，醫師抽血驗出血紅素過低，檢查出有腸胃道出血，馬上輸血治療，住院期間進一步詳細檢查，發現有嚴重內痔出血、還罹患大腸癌，胃鏡檢查上消化道也有出血，後續給予治療。鏡報 ・ 1 天前
感冒亂吃抗生素更慘！36歲男喉嚨「長滿雪花」超驚悚 醫生示警了
綜合陸媒報導，張先生從事銷售工作，經常熬夜、出差，生活作息不規律，近日出現喉嚨痛，他便自行購買阿奇黴素等藥品服用，然而病情不僅未改善，反而越來越嚴重，這才到寧波市北侖區第二人民醫院就診。耳鼻喉科主任鄔忠偉在喉鏡檢查中發現，他的咽喉後壁佈滿白茫茫斑點，猶如...CTWANT ・ 12 小時前
86歲蕭萬長罹肺癌14年 每周喝4次「蔬果養生湯」降慢性發炎
86歲前副總統蕭萬長自2011年被診斷出肺癌第三期後，經手術切除腫瘤，至今已與癌症和平共處14年。除了每日堅持走路6000步、游泳等運動，他更透露自己的養生秘訣包括多吃蔬果、少碰加工食品，以及每週飲用4次由太太精心準備的蔬果養生湯，成功維持健康狀態。中天新聞網 ・ 1 天前
喝太多水反而傷身？泌尿醫「尿液變透明」藏危機：腎臟早就撐不住
無論天氣是否炎熱，都應多加喝水，但許多人都以為「多喝水、尿越透明就越健康」，而泌尿科醫師王士綱就點出「這句話只對一半」，因為真正的重點在於讓身體維持穩定代謝，而不是讓尿液像清水一樣無色，適量飲水、定期留意尿液變化，才是觀察腎臟健康最簡單卻最有效的方法。鏡報 ・ 14 小時前
90％女性肺癌沒抽菸！醫揭「這三大」隱形兇手躲不了 下場慘！
長久以來，肺癌被視為吸菸者的疾病。然而，近十年來台灣的流行病學統計卻顯示出令人震驚的轉變--女性肺癌患者中有九成從未抽菸。這群非吸菸女性患者多數是生活作息正常、飲食清淡、甚至重視健康檢查的族群，卻在例行健檢或身體不適時發現罹患肺癌TVBS新聞網 ・ 1 天前
立冬陰氣超凶！觸犯「6大禁忌」衰爆 專家示警3星座沖煞小心
今（7）日是二十四節氣中的立冬，清水孟國際塔羅小孟老師也分享立冬的6禁忌及傳統習俗，示警巨蟹座、狮子座、處女座3個星座的人在立冬容易爆發身體不適，要特別小心。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
76歲翁體檢正常卻罹癌！醫揭「5大警訊」：身體早已透支
廖繼鼎醫師日前分享一名76歲患者的案例，一位長者平常生活規律、每天運動，且體檢報告也很正常，怎料，卻在某次手術後突然發高燒、器官衰竭，最後確診癌症。對此，廖繼鼎列出「5大警訊」，認為此狀況並非偶然，而是身體長期透支所致。鏡報 ・ 3 天前
超愛吃「1食物」！表妹婿20幾歲罹大腸癌 譚敦慈：絕對不吃
大腸癌有逐漸年輕化的趨勢，無毒教母譚敦慈在《健康晚點名》節目中透露，表妹婿是一位川菜師傅，平常喜歡吃重油、重鹹，還很愛吃豆腐乳這種醃漬類食物，20幾歲就罹患大腸癌。譚敦慈建議，在飲食上要少吃燒烤、高溫烹調、醃漬、不新鮮的食材。鏡報 ・ 1 天前
健保補充保費改制引反彈！蘇一峰認不公平
[NOWnews今日新聞]衛福部長石崇良拋出健保補充保費改革，引發各界反彈，醫師蘇一峰也認為，這次加收保費會遇到這麼大的反彈，是民眾覺得增收制度不公平，呼籲政府減少不必要的灑幣，把錢投資力挺健保永續經...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
活到96歲的祕密！伊莉莎白女王96歲長壽祕訣曝光 百歲人瑞也這樣吃
英國伊莉莎白女王能活到96歲、依舊神采奕奕，關鍵竟藏在她每天的生活習慣裡！從固定作息、規律運動，到堅持攝取足夠的蛋白質，她用最簡單的方式實踐長壽哲學。 伊莉莎白女王健康祕訣 據說，英國伊莉莎白健康2.0 ・ 1 天前
補充保費政策惹議 醫批方向錯誤：「這3類人」多收費才公平
[Newtalk新聞] 衛福部長石崇良日前接受專訪表示，將對「補充保費」做出三大變革，包括將利息、股利與租金3項目的補充保費改為年度結算制。然而，這項消息一出也立刻引發爭議，行政院長卓榮泰昨晚也緊急踩煞車，暫緩具爭議的規劃。對此，胸腔科醫師蘇一峰直言，為健保永續經營改革方向是對的，但方法跟方向是不對，他也點出3類人才應該多收費，才符合公平正義。 石崇良日前接受專訪表示，《健保法》改革最快民國116年上路，其中，包括三大面向，只要利息、股利、租金合計超過2萬元，那麼就要繳交2.11%補充保費，這與先前每月就源扣繳調整為「年度結算」。社會保險司代理司長陳真慧證實，估計影響高達480萬人，預計健保增加約200億元收入，最快民國116年上路。 然而，這樣改革也引發小資族的哀豪。行政院發言人李慧芝昨日表示，政府一直非常積極在維持健保財務穩健，每年持續撥補預算，也維護繳納的公平性，關於健保補充保費的修法方向還在廣納意見階段，「政府也絕對不會為難小資族。」而石崇良昨日舉行臨時記者會說明時，坦承並沒有問金管會，但也不希望影響股市，並強調改革是為了健保的付費公平性。不過他也強調政策還在研議、溝通階段。新頭殼 ・ 1 天前
「退化性脊椎滑脫」易腿麻、走不遠 醫：正確治療才能維持行走
【健康醫療網／記者陳靖安報導】退化性脊椎滑脫是常見於中老年人的脊椎問題，指的是，由於年齡增長導致脊椎結構退化，椎骨出現不正常的滑動移位。隨著年齡增長，脊椎骨頭之間的椎間盤軟骨，會逐漸磨損、變薄，韌帶和關節也會鬆弛，讓原本緊密排列的椎骨變得不穩定。 汐止國泰綜合醫院骨科主任暨國泰綜合醫院骨科主治醫師劉哲瑋指出，女性因停經後骨質流失，更容易發生此退化性改變，所以50歲以上女性發生脊椎滑脫的機率較男性高。 不是普通的下背痛！醫：脊椎滑脫可能壓迫坐骨神經 劉哲瑋醫師說明，滑脫最常見於腰椎（如第四、五節腰椎）承受壓力最大的部位，也可能發生在頸椎。由於脊椎不穩定，一些長輩會出現姿勢性下背痛、久站或坐後腰背痠痛，改變姿勢或休息後可能稍微舒緩。如果滑脫的椎骨，壓迫到附近的神經，還可能引起坐骨神經痛，表現為從臀部沿大腿、小腿往下的刺痛或麻木感，腿腳可能變得無力。 有些患者描述一站久或走遠路，腿就麻得走不動，必須停下休息（這稱為間歇性神經性跛行）。嚴重時，腳踝抬不太起來，甚至影響行走能力，連日常活動都受到限制。 保守治療無效要及時評估手術 微創脊椎手術減壓又穩定 輕微的脊椎滑脫，醫師通常會先以保守治療觀察健康醫療網 ・ 1 天前
每3位長者就有1位具肌少症風險 北醫大籲早期警訊勿輕忽
（觀傳媒新北新聞）【記者蔡宇辰／新北報導】隨著人口高齡化及生活作息之影響，影響健康與生活品質的肌少症(Sarc […]觀傳媒 ・ 14 小時前
走路vs跑步，哪個更延年益壽？醫師給出意外答案：關鍵在「時間與方式」
日常運動中最常見的走路與跑步，到底哪一種對心血管更好、更能延長壽命？不少人直覺認為「跑步強度高，效果一定比較好」，但研究結果顯示，兩者各有優勢，只要方式正確，都能帶來長壽效益。姊妹淘 ・ 15 小時前
【錯誤】好市多藥劑師緊急提醒？說不要吃這4種保健品？不實說法！內容農場誤導影片
網傳「Costco 藥劑師緊急提醒」、「這 4 種保健品正在悄悄傷肝」，內容提到好市多的藥劑師提醒說綠茶萃取物、紅麴、高劑量脂溶性維生素、不明草藥有肝毒性。傳言全片長達 23 分鐘都是 AI 虛擬人物主講，目前 AI 生成技術氾濫，影像真假難辨、醫藥專業內容對錯難分，民眾應提高警覺。MyGoPen ・ 1 天前
大腸癌連年奪命第一 醫：排便異常別拖延
[NOWnews今日新聞]一名七十多歲婦人近期排便習慣改變，出現血便與便祕情形，卻不以為意。日前因便祕導致身體虛弱、頭暈無力，被家人送至大甲李綜合醫院急診。經檢查發現血紅素過低，確診有腸胃道出血，緊急...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前
全台350萬人受關節炎所苦 骨科名醫教你4招 膝關節逆齡！
生活中膝蓋痠痛問題困擾許多人，衛福部統計，台灣約有350萬人患有退化性關節炎，盛行率約15%。而且不只高年級生會有膝蓋疼痛的問題，許多人的膝蓋可能比實際年齡還要老。 那到底該如何保養膝蓋呢？台中健康2.0 ・ 1 天前
肩膀抬不起來只是五十肩？ 復健再多都無用！旋轉袖破裂恐開刀
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 梳頭、穿衣服都舉不起手，不一定只是五十肩！一名六十多歲婦人近期就出現類似困擾，本來以為只是上了年紀退化、五十肩而已，沒想到就醫檢查才發現其實是旋轉袖肌腱破裂。醫師提醒，許多人誤以為肩膀疼痛或手抬不高只是退化或僵硬，自行在網路搜尋肩膀的復健運動，認真自己復健，但久久無法痊癒，實際上，旋轉袖肌腱斷裂是臨床常見卻容易忽略的...匯流新聞網 ・ 1 天前
遠離婦科癌症這樣做！醫師建議「9大生活養生法」，不讓生病打亂生育計劃
台灣的癌症發生人數逐年上升，從性別來看，女性十大癌症除了乳癌的發生率居於首位，子宮體癌（例如子宮內膜癌）、卵巢癌、子宮頸癌等婦科癌症亦名列其中，育齡婦女突然發現罹患婦科癌症而打亂人生規劃，特別是原先的生育計劃，更是時有所聞。罹患婦科癌症還可以懷孕嗎？平時如何防癌養生？妳一定要知道！姊妹淘 ・ 1 天前
「牙醫」掛牌28年僅國中畢業沒執照 一審給緩刑...上訴被撤銷
彰化僅國中畢業、不具牙醫資格的的莊姓男子在田中鎮開設牙醫診所長達28年，替患者做假牙、磨修牙齒等醫療行為，彰化地院一審依...聯合新聞網 ・ 13 小時前