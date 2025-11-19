免疫治療成晚期肝癌對策？臨床實證與健保給付現況一次看
【健康醫療網／記者蘇靖昀報導】肝癌長期對國人健康造成威脅，最新癌症登記報告指出，每年有七千多名新確診的肝癌病人，且肝癌位居國人十大癌症死因第二位，不過面對過往晚期肝癌患者在治療選擇限制的困境，如今有新進展，國際肝癌治療指引，將免疫治療列為晚期肝癌第一線治療建議，目前國內也納入健保給付，讓晚期肝癌患者在治療的選擇上能更加多元。
肝癌危險因子多 「這些」族群都應當心！
肝臟是沈默器官，即便早期腫瘤已經生成，許多患者也常無任何症狀，等到腫瘤變大，壓迫至肝臟或侵犯到重要血管，都已進入中晚期；台中榮民總醫院移植外科主任羅少喬指出，包括B型與C型肝炎帶原者、肝硬化病人、肝癌家族病史以及長期飲酒導致酒精肝者等都屬於高風險族群，另外，肥胖、脂肪肝相關的代謝性肝病則是近幾年新的肝癌危險因子。
B、C型肝炎應定期篩檢 降低罹肝癌風險
羅少喬醫師進一步說明，肝癌有所謂的「肝病三部曲」，當肝臟處於慢性發炎時，會不斷歷經受損、癒合的過程，形成肝纖維化，並進展為肝硬化，最終演變為肝癌。事實上，大部分罹患肝癌的患者除了生活習慣較差，也未有定期追蹤檢查習慣，像B型與C型肝炎帶原者每半年就需接受腹部超音波檢查，才能降低罹患肝癌風險。
免疫療法治療晚期肝癌 有機會延長存活期
肝癌晚期治療方式與肝功能息息相關，若病患肝功能較差，嚴重至肝衰竭，即便腫瘤沒有很大，也會使臨床治療面臨挑戰；羅少喬醫師指出，過去在治療晚期肝癌上，治療選擇不多，2008年出現標靶藥物後，在治療上才提供另一選項，不過仍有部分患者對標靶藥物反應率低，也擔憂標靶藥物的副作用（例如：高血壓或是皮疹等影響生活品質，直到免疫療法出現，雖然也有免疫相關不良反應（例如：甲狀腺功能亢進或低下，腹瀉或腸炎等）的可能，但是在療效上，讓部分患者在治療上有機會爭取更長存活期。
雙免疫合併治療 成晚期肝癌治療對策
羅少喬醫師解釋，身體罹患癌症的原因在於白血球免疫機轉無法辨認癌細胞，使得癌細胞不斷錯誤複製，然而免疫療法則能喚醒身體可辨認癌細胞的免疫系統，並攻擊癌細胞，根據臨床試驗發現，雙免疫合併治療肝癌的反應率約二至三成，不過實際療效仍得取決於病人的體質與病況而有所差異。
晚期肝癌患標靶＋免疫治療 腫瘤縮小順利開刀切除
一名60多歲退伍軍人為肝癌晚期患者，左、右肝皆有多顆腫瘤，且侵犯至血管，曾因腫瘤破裂緊急進行栓塞治療，所幸並無大礙，持續服用標靶及免疫藥物1至2年後，病況穩定且腫瘤有縮小跡象，經醫師評估，建議可手術治療；羅少喬醫師表示，這名患者一開始考量太太因肝癌開刀不幸離世，因而對於手術非常畏懼，考慮一年多，終於在半年前接受手術治療，順利清除腫瘤，治療至今未出現明顯復發跡象，目前持續接受門診追蹤。
雙免疫治療納健保給付 晚期肝癌患者多治療選擇
面對肝癌晚期在治療上的突破，健保署於今年2月將晚期肝癌雙免疫治療納入健保給付範圍；羅少喬醫師提及，過往臨床治療上，曾遇過肝癌晚期患者因得自費醫療費用，造成經濟負擔，影響生活品質，如今雙免疫治療納入健保給付，也增加患者治療多樣性，至今也協助多位晚期肝癌患者順利申請健保給付用藥。
晚期肝癌應積極治療 醫：有機會透過手術延長存活
羅少喬醫師提及，若為肝癌高風險族群應半年進行一次腹部超音波及抽血檢查，若能早期發現，透過手術切除、射頻燒灼術、肝臟移植等治療，有機會延長存活率，即便是晚期肝癌也應積極治療，目前能透過健保給付接受免疫療法，雖實際適用仍須由專業醫師依臨床評估後提出申請，但若反應率佳，最終能藉由手術切除，對於存活期帶來正面影響。
【延伸閱讀】
肝癌蟬聯十大癌症死因第2位！ 免疫複合治療為晚期肝癌治療帶來新曙光！
