免疫球蛋白E作怪！換環境鼻子就通 問題在鼻腔局部反應

過敏性鼻炎一換環境鼻子就通了，回到原本環境症狀又復發？一項2025年《Immunological Medicine》綜論研究指出，這現象源於免疫球蛋白E在鼻腔當地被反覆訓練出的反應，過敏並非全身問題，而是鼻腔局部的免疫記憶。

許多過敏性鼻炎患者都有相同經驗，一換環境鼻子就通了，回到原本環境症狀又復發。

台北榮總遺傳優生學科主治醫師張家銘表示，過去常用抽血過敏指數判斷體質，但新研究顯示鼻子本身就能製造免疫球蛋白E。當長期待在同一環境，鼻腔黏膜每天接觸固定的塵蟎、黴菌等刺激物，上皮細胞會持續釋放過敏警報分子，包括胸腺基質淋巴細胞生成素、白細胞介素-33等訊號，啟動白細胞介素-4與白細胞介素-13，直接在鼻黏膜教導B細胞製造免疫球蛋白E。

張家銘進一步解釋，換環境時等於中斷了免疫球蛋白E的教材來源。同一套塵蟎、同一間臥室、同一個濕度與空氣循環，才是免疫記憶不斷強化的關鍵。環境改變後，鼻腔黏膜暫時收不到熟悉刺激訊號，白細胞介素-4、白細胞介素-13驅動下降，免疫球蛋白E生成速度自然放慢，這不是治癒而是「停課」。

同一套塵蟎、同一間臥室、同一個濕度與空氣循環，才是免疫記憶不斷強化的關鍵。

張家銘指出，這也解釋了為何有些人抽血過敏指數不高，鼻炎卻很嚴重。研究已清楚指出「局部過敏性鼻炎」現象，即血液檢查正常，但鼻腔內免疫球蛋白E卻異常活躍。這也是為什麼搬家、換城市甚至只是換睡眠空間，有些人症狀就明顯改善，問題不在全身而在每天被刺激的黏膜。

關於感冒後過敏加重現象，張家銘說明，病毒破壞鼻腔上皮屏障後，上皮細胞會釋放更多過敏警報分子，讓免疫球蛋白E生成訊號被放大。如果此時又回到原本環境刺激，就像火上加油，不是感冒讓人變過敏，而是感冒幫免疫「把音量轉大」。

對於治療建議，張家銘強調核心思維是降低免疫球蛋白E被啟動的條件，而非單純躲避過敏原。

對於治療建議，張家銘強調核心思維是降低免疫球蛋白E被啟動的條件，而非單純躲避過敏原。他建議規律作息作為免疫穩定器，因長期睡眠不規律會讓白細胞介素-4與白細胞介素-13維持偏高狀態；環境調整應避免重複刺激而非追求無塵；適度運動能降低慢性第二型免疫發炎，縮短嗜酸性球與肥大細胞存活時間。

張家銘表示，當生活調整仍無法改善症狀時，可考慮醫療介入，包括透過抗免疫球蛋白E單株抗體直接中和免疫球蛋白E，或以過敏原免疫治療重新教育免疫系統，讓免疫球蛋白G4與免疫球蛋白A取代原本過敏路徑。他強調，換環境會好轉不是幸運，而是免疫球蛋白E終於沒有被天天提醒要工作，過敏常是環境與免疫反應間的距離感問題。

