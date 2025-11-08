免疫研究新篇章！2025 GMI 國際研討會聚焦靈芝蛋白 GMI 的生醫潛力

2025年GMI國際學術研討會11月7日登場！本次研討會由財團法人孫亞夫基金會、台灣GMI免疫調節蛋白質產業發展協會共同主辦，本次會議以「共築生醫新藍海，邁向健康新紀元」為題，聚焦靈芝來源的免疫調節蛋白──GMI（Ganoderma microsporum immunomodulatory protein），分享其在基礎機轉研究與臨床觀察上的最新進展。

靈芝科研再進化！免疫調節蛋白成關鍵研究焦點

台灣大學生化科技系兼任教授、蘑法生技董事長許瑞祥曾指出，靈芝中除了多醣體、三萜類外，免疫調節蛋白因結構單純且可大量生產，逐漸成為靈芝研究的重要方向。而「GMI 是一種小分子蛋白，具備穩定的生產條件與規格化特性，有助於後續學術研究與應用探索。」。

研究團隊觀察發現，GMI 可透過轉譯技術於酵母中進行培養，維持穩定品質。而且 GMI 能夠在體外試驗中影響免疫細胞反應，呈現「雙向調節」現象，代表其可能在免疫平衡維持中具參考價值。

而事實上，GMI 已經在癌症的輔助治療中有十分亮眼的表現，2018 年的《環境毒理學》（Environmental Toxicology）中，中山醫學大學主持的研究發現 GMI 誘導了肺癌細胞的凋亡；2020 年的《植物醫學》（Journal of Plant Medicine），陽明大學的研究也發現包括 GMI 在內的免疫調節蛋白，能減少肺癌腫瘤帶來的蛋白變化，幫助對抗癌症。

研究延伸：防疫時期的學術觀察

國立陽明交通大學傳統醫藥研究所教授林東毅與副教授蔡明翰團隊，也曾研究 GMI 在細胞層面的可能作用。他們發現，在模擬病毒感染的試驗中，GMI 可影響宿主細胞受體表現，並降低發炎相關訊號活性。該團隊成果於 2022 年榮獲阿基米德國際發明展金牌，學者指出，這顯示 GMI 於免疫反應與感染生理調控的研究方向上，具國際學術交流潛力。

台灣研發能量 開啟免疫蛋白研究新篇章

傅煦媛博士曾指出，GMI 的分子結構與免疫球蛋白 IgG 有相似特徵，「這代表它在生物演化中扮演一定角色，學界正積極探索其機制與可能性。」她也期望未來能透過產學合作，推動台灣免疫蛋白研究與國際接軌。

建立跨界合作平台 推動知識轉譯

台灣GMI免疫調節蛋白質產業發展協會表示，上午場將深入探討GMI在訊號調控、病症特性抑制、蛋白質降解路徑與氧化壓力調節等方面的研究成果，並延伸至其在肺癌、腦創傷與肌少性肥胖症等的潛在應用。下午場則聚焦臨床實務，包括運用於高齡病症等案例分享，會中並有專家學者探討輔助的研究觀察。

此次研討會涵蓋基礎藥理研究與臨床實務分享，期望促進跨領域合作與知識轉譯。未來將持續推動科學研究、臨床轉譯與國際交流三大方向，建立免疫蛋白技術合作平台。此次研討會不僅是研究成果的集中展示，更希望促進學界、臨床與產業的跨域合作，讓免疫調節蛋白研究邁向新的階段、共同開啟免疫蛋白應用的新篇章。

文／江宏倫

