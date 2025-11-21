免疫系統攻擊大腦 男子忘記半世紀人生重新開始

美國加州男子莫里爾（Christy Morrill）在 2020 年開始覺得記憶退化，輾轉看了許多醫生後，才確診罕見的「自體免疫性腦炎」（autoimmune encephalitis）。這項疾病會讓免疫系統誤攻大腦特定區域，導致永久性損傷，也讓他失去了長達 50 年的記憶。

他已無法記得兒子的婚禮、與妻子曾一起出國旅遊的畫面，也不記得自己過去在工作上取得的成就，這段空白讓他一度極度痛苦。

「我有整整50年的人生消失」

莫里爾坦言，自己的記憶從 1970 年代開始空白一片：「我沒辦法像別人一樣回憶往事，因為那 50 年我什麼都不記得。」

精神科醫師柯恩（Dr. Michael Cohen）表示，MRI 掃描顯示他的腦炎影響到內側顳葉，也就是負責記憶儲存的大腦區域。

莫里爾也曾問自己：「我曾是怎樣的人？我現在還是一樣嗎？我是個好人嗎？」對他而言，這些答案都變得模糊而困難。

語義記憶還在 但自傳式記憶幾乎全失

他仍保有「語義記憶」（Semantic memory），能記得名字、日期與名人，但關於自己人生的細節、自傳式記憶（autobiographical memory）幾乎完全消失。即便看著兒子婚禮的照片，他也無法回到當下的情緒，只能理性描述：「我看起來很開心，我想我那天應該真的很開心。」

發作快速 確診後記憶無法恢復

莫里爾的 LGI1 型自體免疫性腦炎發生得非常急。當時他在診間突然出現癲癇症狀，促使醫療團隊重新評估，最終確診這個罕見病因。

由於這類腦炎不可逆，他的記憶無法恢復。如今莫里爾努力在生活中創造新的回憶，也學習重新建立自我認同，讓人生再次向前走。