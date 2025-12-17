免疫細胞療法助抗肺癌 雙和醫院：DC-CIK帶來治療新希望

（記者陳志仁／新北報導）惡性腫瘤已連續43年蟬聯國人十大死因首位，其中肺癌更是癌症死因之首；隨著醫療進步，癌症治療不再侷限於傳統化療，免疫療法與免疫細胞治療逐漸成為抗癌新選擇，為患者帶來新的希望。

圖／莊博雅醫師指出，免疫細胞治療並非取代傳統療法，而是可與化療、標靶或放療相輔相成。（臺北醫學大學部立雙和醫院提供）

政府統計顯示，每年約有5.4萬人死於癌症，傳統化學治療雖能抑制癌細胞，但常伴隨明顯副作用，讓不少患者在治療過程中身心俱疲；近年來，隨著免疫醫學發展，免疫療法與免疫細胞療法逐漸受到關注，成為輔助癌症治療的重要新方向。

臺北醫學大學部立雙和醫院血液腫瘤科醫師、同時也是細胞治療暨基因檢測中心主任的莊博雅醫師分享，一名年約50歲、來自香港的肺癌第四期患者，在歷經多次化療與標靶治療後，病情仍未見明顯改善，經專業評估後決定接受自體免疫細胞治療（DC-CIK）；經過為期半年的整合療程，影像檢查顯示病況趨於穩定，疼痛明顯減輕，體能與生活品質亦顯著提升。

該名患者出院時表示，治療前長期承受劇烈疼痛，即使服用止痛藥仍難以緩解，嚴重影響日常生活；治療後疼痛大幅改善，精神與體力逐漸恢復，對生活重拾信心，對醫療團隊的專業照護深表感謝。

莊博雅說明，DC-CIK治療是抽取患者自體血液，分離樹突細胞與細胞激素誘導殺手細胞，經體外培養與活化後再回輸體內，以提升免疫系統辨識並攻擊癌細胞的能力，屬於個人化精準醫療，已獲衛生主管機關核准作為輔助性癌症治療。

莊博雅強調，免疫細胞治療並非取代傳統療法，而是可與化療、標靶或放療相輔相成，協助部分晚期癌症患者改善免疫功能與生活品質；同時提醒，相關治療須由專業醫師評估，並選擇具合法許可的醫療機構，以確保治療安全與品質。

