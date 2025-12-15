免癌症篩檢與新藥中斷！賴清德籲立院快通過預算

賴清德總統15日出席癌症新藥基金週年感恩大會並致詞。（黃世麒攝）

癌症新藥基金上路將滿週年，總統賴清德指出，截至今年10月，健保新增收載20項新藥及16項擴增給付，約1.2萬人受惠，預估支付近122億元，未來將持續爭取預算挹注。不過，若明年中央總預算未通過，公務預算挹注的癌症新藥基金、擴大癌症篩檢等計畫，都可能被中斷，呼籲立法院早日通過相關預算。

賴清德今日出席「癌症新藥基金週年」感恩大會，致詞表示，癌症已連續43年蟬聯國人十大死因之首，因此上任後成立健康台灣推動委員會，將癌症防治列為優先施政項目之一，並訂下2030年癌症標準化死亡率降低三分之一的目標。

總統賴清德。（李念庭攝）

賴清德說，「癌症治療三箭」包括提升早期篩檢、聚焦基因檢測與精準醫療，及建立百億癌症新藥基金。癌症新藥基金部分，今年公務預算挹注50億元至健保基金，明年將再挹注50億元，更用平行審查制度加速納保給付，讓癌症治療不受限健保總額，癌症用藥接軌國際指引，提供多元癌症新藥給付。

賴清德指出，癌症新藥基金推動將滿一年，截至今年10月，已收載20項新藥及16項擴增給付，受惠人數約1萬2300人，預估支付近122億元。後續將視財源及醫療需求，持續爭取預算挹注，保持專款經費在一定水位，「用多少補多少」，癌症新藥基金的財源一定可以永續，不用擔心。

另，今年起癌症篩檢經費，從28億大幅擴增到68億元，包括擴大子宮頸癌、 大腸癌、乳癌、肺癌及胃癌的篩檢對象與年齡，並新增人類乳突病毒（HPV）檢測服務、調高篩檢服務費用等。今年截至10月，癌篩服務已達479萬人次，比去年同期成長25.2％。

隨著癌症治療進入精準醫療階段，次世代基因定序（NGS）也在去年5月納入健保給付，預估受惠2萬人，減少患者忍受副作用痛苦，提升治療精準性和成功率。

賴清德說，透過癌症治療三箭，以及衛福部推動加速癌症精準給付、建立癌症大數據資料庫、癌症治療數位轉型、強化病友賦能及參與等，都有助達到提高癌症存活率目標。

然而，若明年度中央政府總預算沒有通過，由公務預算挹注的癌症新藥基金、擴大癌症篩檢等計畫，將很有可能被延宕或中斷，廣大病友的健康權益勢必會受衝擊與影響。賴清德說，期望各團體發揮社會影響力，呼籲立法院以民眾健康福祉為優先，早日通過相關預算。

