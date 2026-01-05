免稅店美工刀失蹤？關西機場深夜全員出關重檢 「旅客崩潰」捷星航空替代方案曝

日本關西國際機場昨深夜突發安檢異常，疑似因管制區物品遺失，導致多班航班取消，旅客滯留現場。（翻攝自threads/bohong1661）

日本關西國際機場昨（4日）深夜發生突發狀況，多班航班出現異動，包含台灣旅客在內的大量乘客被迫滯留機場。根據現場旅客轉述，疑似因管制區內有美工刀下落不明，機場臨時要求所有旅客重新出關、再次接受安檢，部分航班最終直接取消，引發旅客疲憊與無奈。

關西機場怎麼了？ 深夜突要求全員重新安檢

一位台灣旅客在Threads分享，事發時間約為日本時間晚間11時，機場廣播突然通知安檢系統出現問題，要求已通關旅客全數出關、重新接受檢查。現場並未即時說明具體原因，導致旅客只能排隊等待。

該名旅客形容，當下多數乘客並未激動抗議，而是顯得相當疲累與無奈，就連現場工作人員也坦言「幾乎沒遇過這樣的情況」。

疑似美工刀遺失？ 旅客等行李卻卡關

旅客指出，在重新領取行李時，發現不只亞洲旅客，包含歐美旅客也同樣受困航廈內，長時間等待卻未獲得明確說明。隨後，桃園機場方面的公告內容也被旅客轉貼，提到疑似因關西機場管制區內的免稅店美工刀遺失，基於安全考量，才全面啟動重新安檢措施。

航班被取消怎麼辦？ 捷星航空替代方案一次看

針對航班異動，捷星航空向受影響旅客提出多項替代方案。根據旅客轉述，第一方案為改搭1月5日飛往成田機場再轉機返台，但整體行程長達約18小時，且部分旅客選擇後，航班時間仍再度延後。

第二方案則為改搭1月6日自大阪直飛桃園的航班，但須自行負擔中間2晚住宿費用。不過，若選擇1月6日或1月7日的替代航班，捷星航空將提供每人1萬3,000日圓（約新台幣2,600元）的住宿補貼。

