免空等！長庚、大同、鳳山醫院啟動應變 春節急診量能全開

高雄長庚2／17～19加開「春節傳染病特別門診」，發燒、咳嗽、喉嚨痛可網路預約；2／20起門診恢復正常。（長庚醫院提供／林雅惠高雄傳真）

春節連續假期即將到來，高雄長庚紀念醫院攜手市立大同醫院與鳳山醫院，提前啟動春節醫療整備，確保急診量能與病人安全，醫院表示，春節期間病患就醫高峰可望透過周全調度獲得有效紓解。

長庚醫院表示，三院已擬定多項應變策略，成立「急診待床緊急應變小組」，即時監測急診與住院量能，視情況彈性調整病床與醫護人力，並提前啟動壅塞紓解措施，全力守護民眾就醫權益。

針對春節常見流感及呼吸道傳染病，高雄長庚自2月17日至19日加開「春節傳染病特別門診」，民眾若有發燒、咳嗽、喉嚨痛等症狀，可透過網路預約掛號就診；2月20日起，全院門診將恢復正常服務。

廣告 廣告

此外，醫院也提醒慢性病病人，如春節期間需回診或用藥即將用罄，可自1月31日起提前領藥，避免用藥中斷。

高雄長庚院長藍國忠表示，春節期間將全面啟動醫療應變機制，確保急重症醫療不中斷。他呼籲民眾落實「輕症到診所、重症到醫院」分級醫療原則，減輕急診負擔，讓真正需要的病人能即時獲得照護。

民眾如有就醫需求，可先至高雄長庚、大同醫院及鳳山醫院官方網站，或使用「長庚e指通」App 查詢春節門診時段；也可透過「健保快易通」App 查詢即時急診訊息，確保醫療體系順暢運作，安心健康過好年。

更多中時新聞網報導

Ozone煥鈞率先退伍 哲言發誓變更Man

五月天阿信披粉色戰袍沒再摔

《Beautiful Life》 笑著笑著就哭了