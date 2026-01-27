免等4月！國聯大飯店國旅補助偷跑，台北101景觀房激省2,000元

「國聯大飯店」搶在4月國旅補助前，推出激省方案，台北101景觀房約2,800元即可入住。（國聯大飯店供圖）

春節連假腳步越來越近，許多人已經在準備旅遊計畫。位在台北大巨蛋生活圈、視野擁抱台北101的「國聯大飯店」，搶在4月國旅補助前，就推出激省方案，1月28日到2月3日於官網預訂，即可入住3月底前的房間，最高直接省2,000元，並保證升等101景觀房。

這次的優惠方案還不限平、假日，首晚房價直接折抵800元，續住第二晚再折抵1,200元，「精緻客房」首晚折扣後約2,800元起即可入住，另外更加碼「板石自助式早餐」買一送一。飯店鄰近松山文創園區與大巨蛋生活圈，步行即可感受展覽、咖啡香氣及運動休閒氛圍，讓旅程在文化、節慶與日常之間自由切換。

３月底前入住「國聯大飯店」，「板石自助式早餐」買一送一。（國聯大飯店供圖）

如果計畫北上或台北周邊旅行，不妨順道安排竹南一日遊，朝聖剛開幕的「星巴克竹南大埔門市」。首間農舍風Drive-Thru門市，室內外以斜屋頂與溫潤木質打造親密溫馨氛圍，活動期間消費滿額即可獲得餐具組或保暖毯好禮。

取自農舍靈感的「星巴克竹南大埔門市」，以大地色系與溫潤木質營造溫暖氛圍。（星巴克供圖）

熱賣話題杯款「小熊玻璃TOGO冷水杯」與「可頌裝扮MINI熊寶寶」也在1月28日同步登場，為竹南之旅增添趣味收藏與咖啡時光的療癒感。

「小熊玻璃TOGO冷水杯」會隨著盛裝不同飲品，展現繽紛百變的視覺魅力。（980元／個，星巴克供圖）

Info

國聯大飯店

地址：台北市大安區光復南路200號

電話：02-2773-1515

星巴克（竹南大埔門市）

地址：苗栗縣竹南鎮公義路1038號

電話：037-585465

營業時間：07：00～21：00



