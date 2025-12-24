免簽也要付！日JESTA入境新制擬2028年上路 收費最高617元

據日本《共同社》23日引述相關人士報導，日本政府正考慮從2028年度起實施外國人入境前線上審查制度「JESTA」，並向免簽短期停留的訪日旅客收取2000至3000日圓（約412至617元新台幣）手續費。

日本JESTA入境新制擬2028年上路。（資料照／美聯社）

報導指出，JESTA是一項電子旅行授權制度，旨在防範恐怖主義行為並遏止外國旅客非法就業。該制度適用對象為來自免辦短期停留簽證國家與地區的人士，旅客須在赴日前透過線上方式提供停留目的等資訊，供當局判斷是否准許入境。隨著今年訪日遊客預計首次突破4000萬人次，此項收費預期將帶來可觀的手續費收入。

據相關人士透露，美國、加拿大等國已採行類似制度，收費約為1000至6000日圓不等，日本政府加以參考後訂定收費標準。消息人士指出，政府內部提出的費用用途方案包括發生災害時用於訪日外國人的緊急應對費用等。

日本政府目標在2028會計年度正式啟動JESTA制度，並計劃向明年例行國會提交寫入創建該制度的《出入境管理及難民認定法》修正案。政府將在確定具體實施細節後，決定手續費的最終用途。

