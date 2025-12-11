免簽來台旅遊竟是運毒 2泰籍女體內藏830萬元海洛因被逮

【記者莊曜聰／台中報導】人體藏毒闖關！2名泰國籍女子疑似被販毒集團吸收，以吞食、夾帶方式將664公克的毒品全放進體內，日前飛抵高雄小港機場，海巡署偵防分署台中查緝隊接獲情資佈線，待兩女落地後一網打盡，取出市價約830萬元的海洛因，若流出市面粗估可供2萬多人吸食，全案依違反《毒品危害防制條例》移送彰化地檢偵辦並起訴。

海巡署台中查緝隊今天說明，8月初接獲毒品走私情資，於是報請彰化地檢指揮，與中部分署第四岸巡隊、財政部關務署高雄關、航空警察局高雄分局組成專案小組偵辦，事前完成規劃查緝部屬。

專案小組掌握運毒時間，9月7日在高雄小港機場逮到2名泰國籍女子，雖然隨身行李及身上都沒異狀，但她們體內可是大有文章，販毒集團將海洛因分裝成橢圓形顆粒或長條狀，再套上保險套、乳膠膜等耐腐蝕性、防水外包裝，以吞食、塞入肛門等方式運毒，兩人體內共計塞了115顆，規避海關安檢。

據了解，兩名女子疑似家中經濟困頓，且對於相關法律不了解，加上泰國公民來台旅遊免簽證等因素，被販毒集團利用，先以招待來台旅遊名義招攬，出發前先拿到1000元美金，來台後交貨可拿到12萬、8萬元台幣報酬，用俗稱「空中飛人」方式運毒，若毒品在體內破裂恐致命，被查獲又得面臨司法審判，真是悔不當初。

兩名泰籍女子以旅遊名義來台，卻被販毒集團以「空中飛人」手法當成運毒工具。海巡提供

